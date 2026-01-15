Animal Crossing: New Horizons : Resetti, où le trouver pour profiter de son service de déblayage (Déblayage express Resetti) ?

Nous vous expliquons comment débloquer le service de Déblayage express de Resetti sur Animal Crossing: New Horizons.

Où trouver Resetti et comment profiter du Déblayage express de Resetti sur Animal Crossing: New Horizons ?

Où trouver Resetti sur Animal Crossing: New Horizons ?

Qu'est-ce que le service Déblayage express de Resetti ?





Le prix pour profiter du service de déblayage express de Resetti





Comment utiliser le Déblayage express de Resetti ?

Depuis l'arrivée de la mise à jour 3.0, qui date du 15 janvier 2026, les joueurs et les joueuses d'peuvent profiter du fameux, afin de nettoyer leur île efficacement et rapidement. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment débloquer cette fonctionnalité, ni comment l'utiliser.C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit,, tout en vous expliquant où trouver ledit PNJ et comment cela fonctionne.Pour, vous devez tout d'abord trouver et interagir avec ledit personnage sur votre île. De notre côté, Resetti était situé dans la partie est de notre monde. Cependant, il pourrait très bien être à un autre endroit sur votre île. Il vous faudra donc l'explorer pourDès que c'est le cas, parlez-lui, pour. Le PNJ vous propose alors de vous expliquer comment cette fonctionnalité marche, vous pouvez tout à fait l'écouter pour en savoir plus au sujet dupermet aux joueurs et aux joueuses de nettoyer leur île, ou bien une partie de celle-ci. Il s'agit, ainsi, d'un gain de temps non négligeable pour toutes celles et ceux qui souhaitent réinitialiser leur monde. Pour être plus précis,(meubles, clôtures, échelles, etc.), puis entrepose l'ensemble dans votre espace de rangement (s'il y a de la place). Certaines éléments, comme les arbres ou encore les maisons, ne peuvent pas être retirés de cette manière.Cependant, et comme vous vous en doutez,a un coût.Si vous désirez, sachez que vous devrez débourser 60 000 clochettes, et ce, à chaque fois. Pour autant, et comme annoncé par ledit PNJ, la première utilisation est gratuite. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, lorsque vous ferez appel aux services de Resetti pour nettoyer votre île pour la première fois, vous n'aurez pas besoin de vous délester de clochettes.Pour, deux possibilités s'offrent à vous : vous pouvez aller parler à Resetti directement (si celui-ci est présent sur votre île) ou bien aller voir Marie. Vous pourrez, dès lors, choisir de nettoyer l'entièreté de votre île, une partie de celle-ci (il vous faudra utiliser l'émetteur-récepteur que vous donne Resetti pour délimiter la zone) ou bien ses plages. Remarquons, à ce sujet, que le service Déblayage express de Resetti est disponible 24h/24 surRappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.