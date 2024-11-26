Projet Alterra : Un Animal Crossing-like développé par Ubisoft a leaké

Présenté comme la simulation de vie à la « Animal Crossing » développée par Ubisoft, le projet Alterra était resté très confidentiel. Mais plusieurs détails ont été partagés.
Parmi les projets en cours de développement chez Ubisoft Montréal, Alterra est celui qui intrigue le plus.
S'il ne s'agit pas du nom définitif du jeu mais de son nom de code, il suscite l'intérêt car il s'agirait d'une simulation de vie
. De la même manière que dans Les Sims ou dans Animal Crossing: New Horizons
, le joueur incarnerait donc un personnage vivant dans un monde où il peut décorer sa maison ou interagir avec ses voisins. D'ailleurs, la simulation de vie de Nintendo aurait eu une influence dans le développement du projet.
Alterra, un titre mêlant Animal Crossing: New Horizons et Minecraft ?
D'après des informations partagées par le journaliste Tom Henderson, le titre lui a été décrit comme « une simulation sociale inspirée d'Animal Crossing, dans laquelle les joueurs habiteront une île qui sera composée de PNJ interactifs nommés Matterlings. Selon certaines sources, les joueurs pourront quitter leur île et se rendre dans d'autres mondes, composés de différents biomes, de différents types de Matterlings, d'ennemis, de matériaux et plus encore, où ils pourront également interagir avec d'autres joueurs
. »
Ces mécaniques peuvent rappeler des fonctionnalités déjà présentes dans Animal Crossing: New Horizons. En effet, elles se rapprochent de l'exploration des îles (par bateau ou par avion) ainsi que des vols vers les îles des joueurs voisins
. Les Matterlings font également penser aux animaux villageois qui peuplent votre petit coin de paradis dans le jeu de Nintendo. Mais il posséderait aussi un aspect bac à sable et construction qui n'est pas sans rappeler Minecraft
.
Le projet Alterra proposera des graphismes en Voxel. Les informations de Tom Henderson font donc supposer que les blocs Voxels pourraient être utilisés comme des matériaux
pour construire des objets, des meubles ou peut-être des structures. Enfin, une image de Matterling a été partagée à l'insider, qui décrit les PNJ comme proche des figurines Funko Pop!.
À l'heure où ces lignes sont écrites, le projet Alterra est encore en cours de développement. D'ailleurs, il ne devrait pas voir le jour avant plusieurs années
. Mais ces premières informations peuvent déjà donner envie aux amateurs de simulation de vie de découvrir ce nouveau monde.
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