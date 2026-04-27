Animal Crossing jouable gratuitement sur navigateur grâce à ce passionné

Si vous voulez profiter de la vie paisible sur l'île d'Animal Crossing, un internaute vous offre la possibilité de jouer à la version GameCube du titre sur un ordinateur ou une tablette.

Depuis ses débuts, la franchise Animal Crossing est une exclusivité des consoles Nintendo. Qu'il s'agisse du premier opus européen sorti sur GameCube en 2004 ou d'Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch, tous les joueurs ont été captivés par cette bulle hors du temps entre rencontres animalières, aménagement de sa maison et remboursement de clochettes.

En théorie, il n'est possible de jouer que sur consoles, que ce soit sur DS, sur la 3DS, sur Wii U ou encore sur Nintendo Switch. Mais les émulateurs permettent de profiter de titres rétro sur d'autres supports. Un utilisateur de X/Twitter a créé une version PC de l'opus GameCube, jouable gratuitement sur votre navigateur préféré.

Le premier jeu Animal Crossing bientôt jouable sur PC

Grâce à WebAssembly et WebGL, l'utilisateur en question affiche une vidéo de 30 secondes montrant l'écran titre d'Animal Crossing, premier du nom. Si elle est difficile à lire sans afficher la vidéo en plein écran, les utilisateurs peuvent voir que l'adresse à renseigner est la suivante : http://localhost:8000/AnimalCrossing.html

i got the gamecube animal crossing running in the browser with webassembly + webgl!! pic.twitter.com/JZ1DQkNi0a — 😈 (@turtlekiosk) April 25, 2026

Cependant, si les deux codes en question ne sont pas intégrés à votre navigateur, le jeu n'apparait pas à l'écran même en cliquant sur le lien. Néanmoins, cela pourrait bientôt changer. Dans les commentaires de la publication, un curieux a demandé le lien pour profiter de cette version rétro de la simulation de vie de Nintendo. Mais son créateur a simplement répondu : « Bientôt ».

D'autres possibilités envisagées par les joueurs… mais attention à Nintendo !

Bien que courte, la vidéo n'a pas manqué de réveiller de vieux souvenirs chez celles et ceux qui ont joué au titre à l'époque. Cette version pourrait permettre aux plus jeunes de découvrir les débuts de la saga Animal Crossing, mais aussi de profiter d'autres classiques du catalogue de la GameCube.

Sachant qu'un tel exploit est possible, certains se mettent à rêver d'une version jouable sur PC de The Legend of Zelda: The Wind Waker ou de Pikmin. Toutefois, il faudra être vigilant car si Nintendo apprend l'existence du projet Animal Crossing, il pourrait exiger sa suppression avant même qu'il soit accessible aux internautes intéressés.