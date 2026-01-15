Animal Crossing: New Horizons : MàJ 3.0 du 15 janvier 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 janvier 2026 à 10h54
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 3.0, déployée le 15 janvier 2026, sur Animal Crossing: New Horizons.
Animal Crossing: New Horizons : MàJ 3.0 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Comme vous le savez probablement déjà, le 15 janvier 2026 (ou plutôt la veille pour les détenteurs du jeu sur Nintendo Switch), Animal Crossing: New Horizons s'est offert une toute nouvelle mise à jour majeure, en plus d'une version Nintendo Switch 2 Edition. Ce patch, soit 3.0/3.0.0, apporte plusieurs nouveautés sur ledit jeu de simulation, dont de nouveaux objets en lien avec diverses licences, un nouvel hôtel de villégiature ou encore le service déblayage Express Resetti, pour ne citer que quelques exemples.

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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 3.0, déployée le 15 janvier 2026, sur Animal Crossing: New Horizons.

Patch notes de la mise à jour 3.0 d'Animal Crossing: New Horizons

Mises à jour générales (Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch)

  • Les nouveaux contenus et fonctionnalités précédemment annoncés pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch ont été ajoutés.
  • Il est désormais possible de fabriquer jusqu'à 10 objets à la fois si vous disposez de suffisamment de matériaux.
  • Les objets stockés dans le rangement de votre maison peuvent désormais être utilisés comme matériaux de bricolage.
  • L'application DIY Recipes inclut désormais une page permettant de consulter les demandes de bricolage de l'hôtel ainsi que les objets demandés par Tom Nook au fil de votre progression dans le jeu.
  • Les objets obtenus via la liaison avec Animal Crossing: Pocket Camp peuvent désormais toujours être commandés depuis Nook Shopping.
  • Les objets Super Mario Bros. peuvent désormais être commandés depuis Nook Shopping sans liaison à un compte Nintendo.
  • Lorsque vous êtes à l'extérieur sur une île, maintenir le bouton L enfoncé permet de se déplacer tout en restant orienté dans la même direction.
  • Lors du changement de l'air de l'île aux Services des résidents, Marie proposera désormais des mélodies recommandées, y compris l'air original de l'île.
  • Lors du changement du drapeau de l'île aux Services des résidents, il est désormais possible de revenir au design original choisi lors de la création de l'île.
  • Il est désormais possible d'acheter jusqu'à 50 kits de personnalisation à la fois à la Boutique Nook.
  • Plusieurs objets, dont les flocons de neige, peuvent désormais être vendus via la boîte de dépôt de la Boutique Nook.
  • Vous recevrez désormais une perle à chaque fois que vous donnerez une coquille Saint-Jacques à Pascal.
  • Vous pouvez désormais demander à Leif de retirer les mauvaises herbes lorsqu'il y en a 30 ou plus sur votre île, que ce soit sur l'île de Joe ou lors de ses visites.
  • Le coût du service de désherbage de Leif a été réduit.
  • De nouveaux conseils ont été ajoutés à l'application Island Life 101.
  • De nouvelles missions Miles Nook ont été ajoutées en lien avec les nouvelles fonctionnalités.
  • L'ordre de certains objets issus de collaborations a été mis à jour dans les catalogues utilisés pour les studios photo et la décoration d'hôtels.
  • D'autres ajustements et corrections ont été apportés afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Mises à jour spécifiques à la Nintendo Switch 2

  • Correction d'un problème empêchant le son de démarrage de Nook Shopping sur le smartphone de se jouer correctement.

Mise à jour de NookLink (application Nintendo Switch)

  • De nouveaux articles ont été ajoutés au journal de l'île.
  • Le catalogue prend désormais en charge les nouveaux objets ajoutés dans la version 3.0.0.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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