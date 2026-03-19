Ubisoft frappe encore et licencie une partie des effectifs chez Red Storm Entertainment

Ubisoft continue sa restructuration massive en mettant fin au développement de jeux au sein de Red Storm Entertainment. Le studio historique fondé par Tom Clancy perd plus d'une centaine d'employés et se limitera désormais à un rôle de support technique, marquant la fin d'une ère pour les joueurs.
La vague de restructurations se poursuit chez l'éditeur français
. Après plusieurs mois marqués par des fermetures de studios et des annulations de projets
, Ubisoft vient de prendre une décision radicale concernant l'une de ses filiales les plus emblématiques. Red Storm Entertainment, le studio nord-américain indissociable des franchises tactiques qui ont fait les belles heures de la marque, se voit retirer sa casquette de développeur de jeux vidéo
. Cette réorganisation interne s'accompagne d'un plan social conséquent.
Un monument du jeu de tir tactique amputé
C'est par le biais d'une communication interne que les équipes ont appris la nouvelle. Le développement de jeux vidéo est officiellement terminé chez Red Storm Entertainment
, entraînant le licenciement de 105 employés. Fondée en Caroline du Nord en 1996 par le célèbre romancier Tom Clancy, l'entreprise avait révolutionné le genre du tir tactique avec la sortie de Rainbow Six, puis de Ghost Recon au début des années 2000
, juste après son rachat par Ubisoft.
Au fil des années, les développeurs avaient apporté leur expertise sur des licences majeures telles que Far Cry, The Division ou encore XDefiant. Le studio travaillait également depuis plusieurs années sur The Division Heartland, un jeu gratuit malheureusement annulé
, ainsi que sur un ambitieux projet en réalité virtuelle dans l'univers d'Assassin's Creed, lui aussi abandonné en cours de route.
Si les portes de Red Storm Entertainment ne ferment pas définitivement, son rôle est désormais drastiquement réduit. Les survivants de cette vague de licenciements se consacreront exclusivement à des tâches de support technique
, notamment autour du moteur graphique Snowdrop et de l'infrastructure informatique globale de l'éditeur. Un destin amer pour un studio qui s'apprête à fêter son trentième anniversaire.
Cette coupe franche n'est malheureusement pas une première pour l'entreprise américaine, qui enchaîne les licenciements depuis quelques mois, dans la cadre d'une restructuration massive.
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