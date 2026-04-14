Animal Crossing: New Horizons : MàJ 3.0.2 du 13 avril 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 3.0.2, déployée le 13 avril 2026, d'Animal Crossing: New Horizons.
Le lundi 13 avril 2026, Animal Crossing: New Horizons s'est doté d'une toute nouvelle mise à jour
. Pour être plus précis, il s'agit du patch 3.0.2
. Cette nouvelle mise à jour apporte principalement des corrections pour des problèmes rencontrés par les joueurs et introduit également un cadeau afin de célébrer les 25 ans de la franchise
.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 3.0.2, déployée le 13 avril 2026, d'Animal Crossing: New Horizons
.
Patch notes de la mise à jour 3.0.2 d'Animal Crossing: New Horizons
Mises à jour générales
- Un objet commémoratif pour le 25e anniversaire de la série Animal Crossing a été ajouté. Veuillez consulter votre boîte aux lettres dans le jeu pour le recevoir.
- Correction d'un problème dans les chambres d'hôtel où le placement des meubles ou le comportement des clients pouvaient empêcher de quitter la pièce.
- Correction d'un problème où la fabrication simultanée de plusieurs objets à l'aide d'une recette de bricolage nécessitant six types de matériaux pouvait parfois aboutir même si les matériaux disponibles étaient insuffisants.
- Correction d'un problème où un bousier apparaissant sur une boule de neige pouvait rester à l'écran après la disparition de celle-ci.
- Correction d'un problème où des objets pouvaient jaillir d'un rocher avant que la pelle ne le touche.
- Ce problème avait été corrigé dans la version 3.0.1, mais pouvait encore se produire dans certaines conditions ; il a donc été corrigé à nouveau.
- Correction d'un problème empêchant l'affichage des motifs personnalisés créés par le joueur chez les Sœurs Able ou leur téléchargement sur le Portail des motifs personnalisés lorsqu'ils étaient apportés sur une île de repos.
- Correction d'un problème où les points lumineux de l'île n'apparaissaient pas allumés lorsqu'on observait l'île depuis l'avion en revenant d'une autre île.
- Correction d'un problème où les villageois qui avaient promis de rendre visite au joueur pouvaient parfois apparaître à des endroits inhabituels à l'intérieur de la maison.
- D'autres ajustements et corrections ont été apportés pour améliorer l'expérience de jeu.
Modifications apportés au DLC Happy Home Paradise
- Correction d'un problème qui empêchait les animaux à la recherche d'une résidence secondaire d'apparaître sur la plage, même lorsque certains d'entre eux n'en possédaient toujours pas.
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