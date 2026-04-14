Animal Crossing: New Horizons : MàJ 3.0.2 du 13 avril 2026, patch notes et détails

Animal Crossing: New Horizons est un jeu vidéo de simulation de vie développé par Nintendo, disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Les joueurs personnalisent leur île, décorent leur maison, interagissent avec des habitants uniques et profitent d'événements saisonniers réguliers, le tout dans une ambiance chaleureuse enrichie continuellement par des mises à jour et extensions gratuites.