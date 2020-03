Animal Crossing: New Horizons : Une nouvelle bande-annonce qui fait rêver

Plus qu'une semaine avant la sortie d'Animal Crossing: New Horizons. Si les informations tombent au goutte-à-goutte, c'est ce 13 mars que Nintendo a publié un nouveau trailer.

Tous les fans sont de plus en plus impatients.. Prenez tous votre ticket, et embarquez sur votre île. Beaucoup de travail vous y attend, mais ne vous inquiétez pas,sera là pour vous guider.Après avoir découvert la création d'objets , la personnalisation qui sera plus complète que les épisodes précédents, ou encore les options de caméra et quelques accessoires loufoques , Nintendo vient de nous dévoiler sur sa chaîne YouTube une toute nouvelle bande-annonce d'Animal Crossing: New Horizons.Si la vidéo ne dure que 30 secondes, nous pouvons apercevoir de nombreux détails et de choses que nous pourrons faire. En effet,: détruire un morceau de mur, agrandir la largeur d'une cascade d'eau, créer des chemins de pierres, positionner notre mobilier de jardin comme nous le désirons. Dans l'extrait présenté, ce premier paysage bucolique tend à nous faire penser à un petit parc pour enfants avec ses tasses qui tournent, sa roue ou encore ses chevaux à bascule. D'autres îles sont ainsi dévoilées et elles ont toutes un thème. Que vous soyez aventurier, sportif, sorcier ou sorcière, ou que vous préférez la zénitude, créez votre île à votre image.