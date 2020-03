Animal Crossing: New Horizons : Vous pourrez courir avec un sac en papier sur la tête !

Animal Crossing: New Horizons est maintenant dans les starting-blocks, puisqu'il sort le 20 mars prochain. En attendant, nous découvrons jour après jour du contenu et quelques options qui seront disponibles dans cet opus très attendu.

notre partenaire Instant Gaming, le proposant pour la somme de 47,99 euros

Voilà de quoi nous faire encore patienter avant la sortie presque imminente maintenant d'. Après la découverte d' une option permettant de changer l'angle de la caméra in-game , aujourd'hui nous en apprenons encore un peu plus sur la personnalisation de notre personnage.Cette nouvelle pourra en faire sourire certaines et certains, mais dans le prochain opus de la licence. Cette information a été découverte parsur Twitter qui a eu la chance de mettre la main sur le jeu. Comme vous pouvez le constater dans l'illustration, ce charmant sac en papier sera disponible au prix de 140 clochettes seulement, une belle occasion à ne pas rater !Si la gamme d'accessoires et de chapeaux proposée ne vous plaît pas, vous aurez donc la possibilité de vous munir de ce, unisexe et extrêmement tendance en cette année 2020 ! Convenant à tous types de morphologies, n'hésitez plus, foncez ! Mais une question subsiste, si nous offrons ce sac en papier à un habitant, sera-t-il capable de le porter en tant que tel ? Il semblerait également que nous puissions acheter une barbe... Affaire à suivre !Pour rappel,. Sachez que vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander à moindre coût par l'intermédiaire de