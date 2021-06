Animal Crossing: New Horizons : Des mises à jour sont prévues, assure Nintendo

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Lors d'une interview dirigée par The Verge , le président de, a tenu a rassurer les joueurs d'. Absent de l', le directeur a tout de même déclaré que plusieurs mises à jour étaient d'ores et déjà prévues pour les « 33 millions de personnes qui ont des îles ».Il ne veut en effet pas délaisser le titre insulaire, et souhaite. Récemment, plusieurs rumeurs annonçaient l'arrivée d' une extension de l'île , tandis que d'autres évoquaient le retour de Robusto , le meilleur ami de Thibou. Des extensions du musée avaient en effet été découvertes dans les fichiers du jeu, laissant donc supposer un agrandissement de ce dernier, avec le célèbre Café de celui-ci. Malheureusement, rien de tout cela n'a encore été annoncé, mais cela ne saurait tarder.En ce moment,, comme l'année dernière, et les joueurs devraient voir revenir les tournois de pêche, dont le guide est disponible juste ici . Aussi, d'autres événements déjà connus comme la tombola de Rounard et ses feux d'artifice devraient bientôt revenir, ainsi que des nouveautés, on l'espère. Nintendo devrait communiquer sur les prochaines mises à jour assez vite.