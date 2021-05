Animal Crossing: New Horizons : Robusto bientôt de retour ?

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Bien que la mise à jour 1.10.0 d'Animal Crossing: New Horizons ne soit pas des plus importante, elle apporte tout de même son lot de nouveautés avecSuite à sa parution, des dataminers en ont profité pour fouiller dans les fichiers du jeu afin de savoir ce qu'elle cache, et selon le site Dodocodes.com , ces derniers ont mis la main sur deCe n'est pas la première fois que le nom deapparaît dans les fichiers cachés du jeu, et ce nouvel indice laisse espérer les joueurs de son arrivée très prochaine dans le titre insulaire. De plus, certains parmi eux ont déjà eu affaire à des habitants mentionnant son nom dans des conversations.Pour finir,. Elle indique désormais « MuseumLevel », ce qui indique que les musées des joueurs pourraient s'agrandir dans les prochains jours. Cela ne serait pas étonnant de voirs'y installer puisqu'il est l'un des amis proches de notre cherD'ailleurs, dans, c'est le responsable du musée qui fait la requête pour la venue de Robusto, indiquant alors qu'il s'agit d'un de ses meilleurs amis et qu'il fait du café comme personne.