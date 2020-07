Dans Animal Crossing: New Horizons, plusieurs activités sont disponibles, dont les très célèbres tournois de pêche. Nous allons nous concentrer sur ces derniers et vous dévoiler tout ce que vous devez savoir.

Comment participer au tournoi de pêche et quelles sont les règles ?

Comment remporter le tournoi et quels sont les prix à gagner ?

Une statue d'ancre

Une glacière à poisson

Une plaque de porte poisson

Un parapluie poisson

Une tableau de poisson

Un présentoir à poisson

Un tapis poisson

Une baguette poisson

Un tee-shirt imprimé poisson

Un support pour canne à pêche

Un sac à dos

Un fond d'écran Marine Pop

C'est en ce 11 juillet que. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 18h, vous pouvez tenter de pêcher le plus de poissons afin de gagner quelques récompenses alléchantes.Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Une fois votre jeu démarré, Marie vous annoncera les actualités du jour, avec notamment celle du deuxième tournoi de pêche. Afin d'y participer,. Celui-ci vous expliquera alors qu'un tournoi de pêche est organisé ce samedi 11 juillet et que vous pouvez y participer.sont assez simples.. Plus vous en pêcherez, et plus vous obtiendrez de points. La première manche est offerte, mais si vous décidez d'en refaire une,. Afin d'effectuer une autre session, vendez vos poissons se trouvant dans votre glacière à Pollux, pour qu'il vous propose une nouvelle participation.N'hésitez pas à vous servir des appâts à poissons que vous aurez achetés ou craftés afin de maximiser vos chances d'attraper des poissons.Dans Animal Crossing: New Horizons , seule la quantité de poissons que vous aurez amassé compte.Les points que vous aurez gagnés peuvent être échangés contre, pour ce faire, rendez-vous auprès de Pollux. Attention, vous n'aurez probablement pas la possibilité de choisir toutes les récompenses, alors choisissez bien celle que vous préférez. Voici les prix à gagner :