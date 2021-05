Animal Crossing: New Horizons : Une extension de l'île en approche ?

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Une grande partie des joueurs d'sont dans l'attente deet de son officialisation par Nintendo, qui ne devrait plus tarder. En attendant, certains dataminers ont en effet découvert de nouvelles lignes de code suite à la parution de la mise à jour 1.10.0, pouvant donner quelques indices sur le futur du titre.Ces derniers ont trouvé des mentions de. Celle-ci mentionnait il y a peu « mSouthShoreBasline.f32 : 500.00000 », mais elle a été modifiée en « mSouthShoreBasline.f32 : 1000.00000 ».Ainsi, le vidéasteest revenu plus en détail sur cette nouvelle information, expliquant alors que le code « South Shore Baseline » fait référence à la partie de l'île se situant sur la plage. Lorsque les joueurs s'y trouvent, il existe comme un mur invisible, empêchant ces derniers d'aller plus loin. Désormais, avec la modification apportée à cette ligne de codes, nous avons de fortes raisons de croire qu'Cependant, reste encore à savoir de quelle manière nous allons pouvoir agrandir notre petit paradis. Serait-ce via l'ajout d'une autre petite île, ou bien un agrandissement de celle déjà existante ? Nous en saurons un peu plus au moment voulu.Néanmoins, il s'agit pour le moment que d'une simple rumeur, mais l'idée de l'arrivée d'un tel changement dans Animal Crossing: New Horizons est tout de même très séduisante.