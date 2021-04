Among Us bat son nombre de joueurs en 2021, grâce à l'arrivée d'Airship

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Même sirestait un jeu plutôt populaire sur Steam (nous n'avons pas d'indication sur les autres plateformes), les joueurs étaient de moins en moins nombreux ces derniers temps, après avoir atteint un pic incroyable à 438 000 utilisateurs simultanés en août 2020, le plaçant dans le top 10 des jeux avec le plus gros pic, à la huitième position, derrière plusieurs cadors tels que PUBG et CSGO Depuis le début de cette année, la communauté PC avait délaissé le jeu, voyant son nombre de joueurs simultanés chuter jusqu'à 20 000. Néanmoins, grâce au déploiement de la mise à jour majeure en cette fin de mois de mars,. Mieux encore, puisque, quelques heures à peine après la sortie d'Airship, la plus grande carte du jeu.Pour rappel, Innersloth ne va pas s'arrêter en si bon chemin et va proposer d'autres mises à jour dans les mois à venir pour Among Us . Par exemple, la taille des lobbies va augmenter, alors que le style artistique va subir une refonte, avec la prochaine mise à jour . Il se peut que, dans un futur plus lointain, d'autres cartes soient ajoutées. En attendant, vous pouvez retrouver le plan de chaque map ici