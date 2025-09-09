Among Us : Une collaboration étonnante avec le jeu star de 2020 annoncée

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 septembre 2025 à 11h33
Par le passé, Among Us s'est offert des collaborations colorées avec les personnages d'Arcane ou les membres du collectif Hololive Production. Mais les imposteurs ont décidé d'aller encore plus loin en invitant l'un des titres les plus cultes des années 2020.
Among Us : Une collaboration étonnante avec le jeu star de 2020 annoncée
Pour personnaliser votre avatar dans Among Us, vous avez à disposition un large éventail d'accessoires délirants. Partenaires et imposteurs peuvent être personnalisés avec un plot de chantier, une plante sur la tête, un costume 3 pièces ou un panneau publicitaire. Mais de temps à autres, le jeu ajoute des tenues inspirées par des licences cultes et d'autres jeux vidéo.

Les joueurs ont déjà pu récupérer des costumes inspirés par Arcane, Celeste, Undertale ou encore Destiny 2. Une nouvelle collaboration de ce type vient d'ailleurs d'être annoncée et elle va combler les admirateurs du plus célèbre des jeux HoYoverse.

Célébrez le lancement de la nouvelle version de Genshin Impact dans Among Us

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Dans un message publié sur le site officiel du jeu, Innersloth a annoncé que « l'un des membres de l'équipe était obsédé par le jeu Genshin Impact entre deux tâches, nous avons donc eu le plaisir de collaborer avec HoYoverse pour créer ces objets cosmétiques ».

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Cette collaboration tombe d'ailleurs au bon moment car Genshin Impact se prépare à accueillir dans quelques heures seulement la version Luna I. Pour célébrer cette nouvelle version, les équipes d'Among Us ont imaginé une tenue complète inspirée par l'un des plus célèbres personnages du jeu d'HoYoverse. D'ailleurs, l'illustration qui présente cette collaboration est un clin d'œil à une scène culte qui ne manquera pas d'amuser les aventuriers de Teyvat.

La tenue d'un personnage emblématique offerte à tous les joueurs

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Devenue l'ambassadrice de Genshin Impact, Paimon est l'un des personnages les plus reconnaissables et les plus appréciés de Genshin Impact. Sa tenue et sa coiffure vont donc être intégrées dans Among Us. Mais la nouvelle qui va combler les joueurs des deux communautés est que ces objets peuvent être récupérés gratuitement

Pour cela, il vous suffit de vous connecter à Among Us entre le 10 septembre et le 10 octobre 2025. Dès lors, la tenue de Paimon sera automatiquement ajoutée à votre inventaire sans action supplémentaire de votre part. Alors héros de Teyvat et imposteurs galactiques, ne manquez pas cette collaboration gratuite !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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THE gamer of Among Us, minecraft and free fire (invité) Le 08/11/2025 à 20:16

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