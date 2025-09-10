Among Us accueille deux nouveaux rôles qui vont changer la donne

Among Us, développé par Innersloth, est un jeu de déduction sociale sorti initialement le 15 juin 2018. Mettant en scène un affrontement entre Coéquipiers et Imposteurs à bord de structures spatiales, il repose sur la réalisation de tâches, le sabotage et des phases de débat intenses. Devenu un phénomène mondial, il brille par sa simplicité, ses rôles variés et son accessibilité en multijoueur.