Among Us accueille deux nouveaux rôles qui vont changer la donne

Imposteurs et crewmates d'Among Us, faites de la place dans le vaisseau ! Deux nouveaux rôles sont disponibles pour les joueurs placés sous le signe de la loupe et du serpent.
Quelques heures seulement après l'annonce d'une collaboration avec un jeu HoYoverse
, Innersloth a lancé la version 17.0.0 d'Among Us
avec une surprise de taille ! En effet, les membres du vaisseau peuvent incarner deux nouveaux rôles différents qui risquent de mettre du piment dans les parties. Dès aujourd'hui, vous pouvez donc vous glisser dans la peau du détective ou de la vipère
. Mais qu'est-ce que cela change dans la traque aux imposteurs ?
Partez à la recherche d'indices laissés par les imposteurs d'Among Us en incarnant le détective
Tout comme imposteur, crewmate, ingénieur ou métamorphe, le détective et la vipère sont des rôles assignés de manière aléatoire en début de partie. Le détective est rattaché aux coéquipiers et a pour mission de découvrir qui sont les imposteurs en récoltant des indices
. Pour cela, il possède une compétence spéciale, Notes, qui lui permet de savoir où se trouvent les autres membres de l'équipe, pour repérer des indices laissés par les suspects et pour identifier le type d'imposteur concerné.
En plus de la compétence Notes, le détective possède un deuxième atout : la compétence Interroger.
Quand un joueur détective a un doute, il peut l'utiliser pour vérifier l'alibi de son interlocuteur. Avec ces compétences uniques, le détective apporte des preuves supplémentaires qui peuvent aider à démasquer les imposteurs et à les éjecter du vaisseau.
La Vipère, un imposteur venimeux
Pour équilibrer le jeu quand un détective est à bord, les développeurs d'Among Us ont imaginé un nouveau rôle d'imposteur : la vipère. Comme chez les serpents, son venin (ou dans ce cas de figure son acide) sera un atout majeur. La vipère pourra l'utiliser pour dissoudre le corps des crewmates éliminés, effaçant au passage les potentiels indices laissés
par le tueur.
Comme l'imposteur, la vipère pourra tuer et elle bénéficie pour l'occasion d'une animation exclusive. Associé aux imposteurs, la vipère sera redoutable alors méfiez-vous en cas de sabotage. Vous pouvez tester dès à présent ces deux nouveaux rôles en jouant à Among Us sur le support de votre choix.
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