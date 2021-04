Among Us prévoit d'augmenter la taille des lobbies et une refonte du style artistique

Un lobby plus grand dans Among Us

Une refonte du style artistique

Après plus de trois mois d'attente,. Innersloth, la petite équipe en charge du développement du jeu, était fière de pouvoir la proposer aux joueurs, qui l'attendaient depuis le mois de décembre dernier, date à laquelle elle avait été plus ou moins présentée. Cependant, lors de sa sortie, sur le site officiel,, et a d'ores et déjà indiqué quelles étaient les prochaines nouveautés.La chose la plus importante est que. Actuellement limité à dix personnes,. Cela est notamment mis en place suite à l'arrivée d'Airship, afin qu'elle soit pleinement exploitée, étant donné qu'elle est plus grande que les trois autres cartes Dans les semaines à venir, la communauté pourra également profiter, puisque Puffballs, co-fondateur d'Innersloth et game designer a, selon le studio, « complètement mis à jour le style artistique avec des lignes plus nettes et un processus d'animation plus facile ». Nous devrions avoir un premier aperçu assez vite de cette « nouvelle » version d' Among Us Enfin, les développeurs souhaitent implanter davantage de mises à jour et être totalement transparents avec la communauté,Aucune indication sur quand seront disponibles ces deux nouvelles choses, mais nous devrions les voir arriver d'ici quelques semaines, tout au plus.