Among Us : Images et plans des cartes The Skeld, Mira HQ et Polus

Les cartes d'Among Us

La carte The Skeld

La carte MIRA HQ

La carte Polus

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Vous l'avez sans doute remarqué, mais, issu du studio indépendant américain InnerSloth, est disponible depuis plus de deux années, depuis 15 juin 2018 pour être plus précis, mais ce n'est que très récemment que le jeu vidéo d'ambiance de science-fiction multijoueur s'est fait connaître aux yeux du monde entier grâce à quelques créateurs de contenu qui ont réussi à le remettre sur le devant de la scène grâce à YouTube et Twitch.Pour rappel,est un titre dans lequel chaque joueur incarne un membre d'équipage d'un vaisseau spatial devant réaliser diverses tâches techniques afin d'assurer la survie du groupe. Cependant, des imposteurs malintentionnés, ayant pour objectif de saboter les différents outils et machines et d'assassiner les autres joueurs, pourront se cacher parmi eux, devront tout faire pour ne pas se faire démasquer.allant du vaisseau spatial à la station spatiale en passant par l'exoplanète. Quel que soit ce dernier, le but restera le même, à savoir survivre aux imposteurs tout en réaliser les tâches qui leur incombent., une frégate de petite taille, estet la première à avoir été rendue disponible. Bien que le vaisseau ne soit pas gigantesque, The Skeld propose une grande variété de pièces et de petits recoins, lesquels seront particulièrement intéressants pour les imposteurs qui se feront un malin plaisir à vous planter un couteau dans le dos pendant que vous videz la poubelle de cette satané cafétéria.est une station spatiale placée dans la haute atmosphère terrestre, mais aussi le quartier général de la société MIRA où les membres d'équipage du Skeld pourront se reposer et prendre du bon temps après une mission réussie. Étant donné que cette carte est arrivée plus d'un an après la sortie du jeu, de nouvelles mécaniques et tâches ont été ajoutées, offrant, notamment aux imposteurs, de nombreuses possibilités pour mettre à mal tous les innocents du quartier général.Également connue sous le nom de Polus Outpost,, une base de recherche spacieuse prenant place sur une planète lointaine, est laà avoir été mise à disposition des amateurs d'Among Us. À l'instar de MIRA HQ, Polus ajoute de nouvelles tâches, mais aussi un nouveau système de sécurité, particulièrement intéressant pour contrer les imposteurs.