Among Us 3D annoncé par Innersloth

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 février 2025 à 14h35
Trahisons, sabotages et taches dans le vaisseau vont prendre une toute nouvelle dimension avec Among Us 3D, la toute nouvelle version du titre culte.
Among Us 3D annoncé par Innersloth
Avec son style cartoon et son gameplay en vue de dessus, Among Us a rythmé les soirées de millions de joueurs à travers le monde. Cependant, certains se sont demandés à quoi pouvait bien ressembler ce titre s'il était joué comme un FPS. Si vous faites partie de ces joueurs curieux, sachez que votre rêve va devenir réalité. En effet, Innersloth (développeur et éditeur du titre originel) vient d'officialiser Among Us 3D

Une manière plus immersive de jouer sans posséder de casque VR avec Among Us 3D

Tout comme pour le jeu Among Us originel, cet opus 3D proposera un concept identique. Enfermés dans un vaisseau, vous devrez accomplir différentes tâches. Mais parmi votre équipage, un ou plusieurs traîtres se cachent.

Identiques à vos autres compagnons en apparence, ces Imposteurs armés d'un couteau voudront éliminer les joueurs honnêtes sans se faire repérer. Dès qu'un cadavre sera découvert, les membres de l'équipage devront voter pour éliminer une personne, en espérant avoir fait le bon choix. 

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Les nouveautés apportées par Among Us 3D concernant à la fois le gameplay et l'esthétique du titre. L'environnement du vaisseau, tout comme les autres joueurs, sont entièrement modélisés en 3D. Il sera possible de tout observer et de découvrir le vaisseau sous un tout nouveau jour. De plus, les joueurs n'ayant pas eu l'occasion de jouer à la version VR du titre pourront désormais jouer à Amon Us comme s'ils incarnaient véritablement les membres d'équipage. D'ailleurs, le cross-play sera possible avec les joueurs Among Us VR.

Miniature vidéo

Among US 3D peut d'ores et déjà être ajouté à la liste de souhaits des joueurs sur Steam. Cependant, le jeu ne possède pas encore de date de sortie. Il faudra donc se montrer patient avant d'incarner en 3D un coéquipier ou un imposteur.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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