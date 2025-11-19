Among Us invite l'une des plus célèbres fermes du jeu vidéo dans sa nouvelle collaboration

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 novembre 2025 à 15h27
Imposteurs et équipiers s'apprêtent à recevoir de nouveaux looks dans Among Us. Le titre accueille une nouvelle collaboration en jeu qui sent bon la virée à la ferme et l'atmosphère apaisante de Pélican Ville.
Among Us invite l'une des plus célèbres fermes du jeu vidéo dans sa nouvelle collaboration
Among Us a déjà accueilli de nombreux crossovers avec des licences vidéoludiques toujours plus étonnantes et improbables. L'une des dernières en date vous permettait d'obtenir un costume inspiré par l'un des plus célèbres personnages de Genshin Impact. 

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Pour affronter l'hiver, le titre aux imposteurs a décidé d'offrir une virée à la ferme à sa communauté. Depuis le 18 novembre 2025, le monde doux et coloré de Stardew Valley s'invite dans le vaisseau d'Among Us avec une pléthore d'éléments à récupérer. 

Plus de 30 éléments cosmétiques différents à récupérer, dont des animaux de compagnie

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Cette collaboration avec Stardew Valley prend la forme d'une collection d'éléments et d'accessoires colorés pour personnaliser votre avatar en jeu. Vous pouvez donc récupérer une salopette bleue et un chapeau de fermier, mais également des éléments cosmétiques inspirés par les personnages avec qui vous pouvez sympathiser dans Stardew Valley. 

Vous pouvez ainsi vous glisser dans la peau de Sebastian, d'Abigail, de Linus, de Lewis ou encore de Mr Qi. Mais la collaboration ne s'arrête pas là car vous pouvez également adopter un Junimo et un Krobus. Avec tous ces éléments, les plus créatifs s'amuseront à (re)vivre leurs plus belles histoires ou à imaginer des versions alternatives à Stardew Valley.

Comment obtenir les objets cosmétiques Stardew Valley dans Among Us ? 

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Si vous souhaitez ajouter la trentaine d'éléments cosmétiques de cette collaboration à votre collection, vous devrez dépenser 3300 beans dans la boutique en jeu. Mais soyez rassurés : vous n'avez pas à dépenser d'argent réel pour gagner des beans. Il vous suffit de faire plusieurs parties de Stardew Valley pour obtenir cette monnaie spéciale. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à l'échanger contre ces nouveaux accessoires pour votre garde-robe galactique. 


Cependant, la collaboration entre Among Us et Stardew Valley n'est que temporaire. Déjà disponible, elle restera accessible jusqu'au 18 février 2026. Alors ne manquez pas cette occasion d'obtenir des cosmétiques uniques !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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