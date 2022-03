ZLAN 2022 : Quels sont les jeux de l'édition 2022 ?

Quels sont les jeux de la ZLAN 2022 ?

Chaque année, la communauté vidéoludique francophone attend l'annonce de la ZLAN, événement organisé par ZeratoR, durant lequel plusieurs dizaines de joueurs s'affrontent sur des jeux bien précis, avec comme objectif de décrocher la première place pour, en plus d'empocher une partie du cashprize, pouvoir se targuer d'avoir remporté une édition de la ZLAN.Ce 2 mars, Adrien Nougaret, plus connu sous le pseudonyme de ZeratoR, a donc communiqué lesComme souvent, les jeux sélectionnés attirent l'attention des joueurs, étant donné que ce sont ces titres qu'il faudra « try hard » dans le but de progresser et pouvoir rivaliser avec les autres trios qui auront été sélectionnés pour cette ZLAN 2022. Certains de ces jeux, comme Apex Legends, sont dans le paysage vidéoludique depuis quelque temps, ce qui permet d'avoir déjà certaines connaissances, mais d'autres, à l'image de Pro Soccer Online, sont moins connus. Cela vous laissera donc quelques semaines pour les maîtriser.Voici laConcernant le jeu mystère, vous pouvez voter pour choisir lequel peut intégrer cette liste, à cette adresse Pour ce qui est du reste des informations, sachez que ce sont, cette année, 76 trios qui s'affronteront, du 8 au 10 avril, à Lyon. Le cashprize total s'élèvera à 51 015 €, dont 45 000 € pour la première équipe, 3 333 € pour la deuxième et 1 341 € pour celle finissant sur la dernière marche du podium. Le tout sera bien évidemment à suivre sur la chaîne Twitch de ZeratoR