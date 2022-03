ZLAN 2022 : Les participants de l'édition 2022

Les streamers et joueurs sélectionnés pour la ZLAN 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au début de ce mois de mars, ZeratoR a annoncé une nouvelle édition de la ZLAN, événement de plus en plus suivi, indiquant également que les inscriptions étaient ouvertes, pour les streamers et les joueurs. Après quelques jours, les différents trios retenus ont été communiqués, faisant naturellement des heureux, mais aussi des malheureux, qui rêvaient de participer à cet événement majeur de la scène vidéoludique française.Notez qu'il y a tout de même eu un petit changement entre-temps, puisque nous devions, initialement, voir 38 trios streamers et 38 trios joueurs.Côté streamers,, avec un trio composé de Mickalow, Slide et Gotaga, un autre de Ponce, Gnutrem et Wingobear, alors que Moman est bien de la partie, accompagné cette année de Berlu et Rivenzi, pour ne citer qu'eux. Vous pouvez consulter la liste des 40 trios ci-dessous.Pour ce qui est des joueurs, la liste a également été publiée. Les 36 trios ont bien évidemment été avertis, mais sachez qu'une file d'attente est aussi mise à disposition de la communauté, si jamais l'un des trios avait un empêchement. Vous pouvez retrouver la liste ci-dessous.Rendez-vous donc du 8 au 10 avril, à Lyon, pour suivre cet événement, qui sera bien évidemment retransmis en direct, notamment sur la chaîne Twitch de ZeratoR. Le cashprize total s'élèvera à 51 015 €, dont 45 000 € pour la première équipe, 3 333 € pour la deuxième et 1 341 € pour celle finissant sur la dernière marche du podium. Concernant les jeux sur lesquels se départageront ces 228 joueurs, vous pouvez retrouver la liste des jeux de la ZLAN 2022 ici