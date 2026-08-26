La nouvelle fonctionnalité Xbox qui va révolutionner votre collection de jeux

Face à un avenir de plus en plus dématérialisé, XBOX prend les devants pour sauver vos bibliothèques physiques. Dès la fin du mois, les joueurs pourront convertir leurs jeux disques en licences numériques, garantissant la préservation de leurs collections tout en profitant des avantages du cloud et du multiplateforme.

L'industrie du jeu vidéo traverse une période charnière où le format physique semble de plus en plus menacé. Alors que les rumeurs allaient bon train, XBOX a profité de la gamescom pour officialiser une nouvelle qui devrait rassurer de nombreux collectionneurs. L'entreprise américaine déploie une solution inédite permettant de convertir ses jeux physiques en licences numériques. Une initiative forte qui vise à protéger les ludothèques constituées au fil des années, même si les futures consoles venaient à se passer de lecteur de disques, comme ce sera le cas du côté de PlayStation, notamment.

Comment fonctionne cette conversion numérique ?

Dès le 31 août, les membres du programme Xbox Insider pourront tester cette fonctionnalité très attendue. Le principe est simple : il suffira d'insérer un jeu au format disque dans une console Xbox One ou Xbox Series X pour qu'un message propose d'obtenir une licence numérique associée. Une fois cette validation effectuée, le disque ne sera plus requis dans la machine pour lancer le titre.

Your physical game library is more than a collection of discs. It holds years of memories and stories worth preserving. Starting next week, XBOX Insiders can unlock a digital entitlement for supported physical games. We'll start with thousands of titles and add more as we can. pic.twitter.com/XATsa8sjBt — ASHA (@asha_shar) August 26, 2026

Mieux encore, cette version dématérialisée débloquera tous les avantages de l'écosystème de la marque, incluant le programme Play Anywhere pour jouer sur PC, ainsi que l'accès au Xbox Cloud Gaming selon les titres compatibles. Le communiqué officiel précise que le disque d'origine continuera de fonctionner normalement, offrant ainsi une flexibilité totale aux utilisateurs.

Un engagement pour la préservation du patrimoine vidéoludique

Cette démarche s'inscrit dans une volonté claire de préserver l'histoire du jeu vidéo. Lors de la présentation, Jason Ronald, figure incontournable de l'ingénierie chez XBOX, a tenu à souligner l'importance de cette évolution pour la communauté.

Depuis vingt-cinq ans, les joueurs s'investissent dans XBOX, et ce sont eux qui rendent notre plateforme si spéciale. Nous cherchons vraiment à honorer cela en pensant aux 25 prochaines années. Nous voyons cela comme une étape supplémentaire pour nous assurer que votre bibliothèque est protégée et qu'elle peut vous suivre au gré de l'évolution des technologies et des formats.

Asha Sharma, dirigeante au sein de la branche XBOX, a confirmé sur les réseaux sociaux que ce programme débutera avec des milliers de jeux issus de l'histoire de la console, avec de nombreux autres ajouts prévus au fil du temps. L'objectif avoué est de garantir que les achats des joueurs restent accessibles pendant des décennies.

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Une stratégie à l'opposé de la concurrence

Il est difficile de ne pas voir dans cette annonce une réponse indirecte aux choix stratégiques de Sony. Alors que le constructeur japonais a acté la fin progressive des disques pour PlayStation, avec l'abandon total du format physique au début de l'année 2028, l'approche de Microsoft se veut beaucoup plus rassurante.

Au lieu d'imposer une rupture brutale qui rendrait obsolètes des années d'achats, XBOX propose un pont entre le passé matériel et le futur dématérialisé. Cette initiative permet à la firme américaine de redorer son blason auprès des joueurs, une aubaine bienvenue après les controverses liées aux récentes restructurations internes et aux licenciements massifs au sein des studios de développement de la marque, sans oublier l'augmentation répétée du Game Pass et des consoles.