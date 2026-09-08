The Blood of Dawnwalker : Faut-il accueillir ou non Ambrus ?

Il est possible d'accueillir Ambrus sur The Blood of Dawnwalker. Mais faut-il le faire ? Nous vous apportons la réponse.

Durant leur aventure sur The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité d'éliminer les acolytes de Brencis, notamment Ambrus. D'ailleurs, à la fin de l'affrontement contre ce dernier, il est possible de l'accueillir en buvant son sang. Étant donné que cette action est assez énigmatique en jeu, il se peut que vous vous demandiez s'il faut l'inviter ou non.

Dans ce qui suit, nous vous expliquons s'il faut accueillir Ambrus ou non sur The Blood of Dawnwalker, en vous apportant des détails sur les conséquences de ce choix.

Faut-il accueillir Ambrus ou non sur The Blood of Dawnwalker ?

Comme dit précédemment, à l'issue du combat contre Ambrus, sur The Blood of Dawnwalker, deux choix s'offrent à vous : le tuer ou boire son sang. Si vous décidez de boire son sang, vous serez transportés dans un lieu étrange, où Ambrus vous proposera un nouveau choix : l'inviter ou bien le laisser ici.

À ce moment-là, l'action-RPG ne vous donne que très peu d'indications concernant les conséquences de ce choix. Toutefois, afin de vous aider à prendre votre décision, voici quelques informations complémentaires.

Accueillir Ambrus sur The Blood of Dawnwalker

Remarquons, tout de suite, qu'accueillir Ambrus n'a pas un impact très conséquent sur l'histoire et sur les fins proposées. En revanche, l'accueillir signifie que l'âme d'Ambrus vit à l'intérieur de Coen et sera une voix dans la tête du protagoniste. De ce fait, Ambrus prendra la parole au cours de votre périple, et ce, à plusieurs reprises. De plus, ce vrakhir peut apparaître en tant qu'« allié » durant votre combat contre Brencis. Or, ce dernier peut également invoquer Ambrus contre vous.

En revanche, il convient de noter que boire le sang d'Ambrus débloque le talent Bouclier écarlate, qui peut régénérer de la santé après une parade. Étant donné qu'il s'agit d'un talent très intéressant, il peut être pertinent de boire le sang d'Ambrus.

Ne pas accueillir Ambrus sur The Blood of Dawnwalker

Si vous décidez de ne pas accueillir Ambrus, il n'y a pas de changement notable pour votre partie. Comme vous vous en doutez, le vrakhir ne sera, tout simplement, plus présent à Val Sangora.

Quel choix faire : accueillir ou ne pas accueillir Ambrus ?

Ainsi, maintenant que vous connaissez toutes les conséquences de ce choix, c'est à vous de décider si vous désirez inviter/accueillir Ambrus ou non sur The Blood of Dawnwalker. Comme vous l'aurez compris, cette décision ne change pas fondamentalement votre aventure. Or, l'inviter peut être intéressant pour obtenir le talent Bouclier écarlate, à condition d'être prêt à entendre les multiples remarques d'Ambrus.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.