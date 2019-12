Xbox Series X : Les détails de la nouvelle console de Microsoft

Après une vidéo de présentation époustouflante et surprenante, Microsoft a détaillé certains points de la console, comme sa puissance et ses fonctionnalités.

Des effets visuels en 4K à 60 fps , avec la possibilité d’atteindre 120 images par seconde .

, avec la possibilité d’atteindre . Prise en charge de la VRR ou appelé plus communément Free Sync ou G-sync, valable uniquement sur quelques écrans TV du marché, pouvant atteindre la résolution 8K.

ou appelé plus communément Free Sync ou G-sync, valable uniquement sur quelques écrans TV du marché, pouvant atteindre la résolution 8K. Un processeur sur mesure utilisant la dernière architecture Zen 2 ainsi que celle de leur partenaire AMD, nommé RDNA.

Un SSD nouvelle génération.

Après plusieurs semaines où le dirigeant de Microsoft avait évoqué le projet, celui-ci porte désormais un nom officiel, et certaines de ses caractéristiques ont été dévoilées. Après trois générations de consoles Xbox, Microsoft a présenté la Xbox Series X. En ce qui concerne le design de la console, Microsoft a opté pour une structure très monolithique avec sa sortie de ventilation au sommet. Pour la manette, les anciens accessoires/manettes fonctionneront toujours sur la Xbox Series X tandis que le nouveau contrôleur pourra fonctionner sur Xbox One et PC. La différence se trouve au niveau du bouton de partage, afin d'envoyer vos clips à vos amis plus rapidement. Voici l'aperçu des caractéristiques de la nouvelle console : des effets visuels en 4K à 60 fps, avec la possibilité d'atteindre 120 images par seconde, prise en charge de la VRR (Variable Rate Shading), un processeur sur mesure utilisant la dernière architecture Zen 2 ainsi que celle de leur partenaire AMD, nommé RDNA, et un SSD nouvelle génération, proposant donc des performances jamais vues auparavant pour une console. De plus, cette Xbox possède sa propre technologie brevetée, appelée VRS (Variable Rate Shading) permettant à de nombreux développeurs d'exploiter au mieux le processeur graphique. Senua's Saga: Hellblade II créé par le studio Ninja Theory a été développé de manière à exploiter tout le potentiel de la Xbox Series X.