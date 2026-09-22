NZXT S5 RGB et S5 RGB Deluxe : Les nouveaux boîtiers panoramiques à moins de 70 €

NZXT fait revenir sa série S avec deux nouveaux boîtiers moyen tour compacts. Les S5 RGB et S5 RGB Deluxe misent sur un format contenu, une double vitre panoramique et une ventilation RGB inversée, avec un tarif annoncé sous la barre des 70 euros.

NZXT renoue avec sa série S en lançant deux nouveaux boîtiers moyen tour compacts. Les S5 RGB et S5 RGB Deluxe reprennent les grandes lignes de cette gamme tout en adoptant une conception davantage tournée vers la mise en valeur des composants, avec un châssis en acier et une double vitre panoramique en verre trempé qui ne manque pas de charme et s'inscrit surtout dans une tendance désormais bien installée sur les boîtiers gaming.

Les deux modèles partagent ainsi une base commune, mais se distinguent principalement par leur équipement en matière de ventilation. Le S5 RGB dispose déjà d'un ensemble RGB inversé préinstallé, tandis que la version Deluxe ajoute deux ventilateurs afin de compléter le refroidissement et de mieux répartir les flux d'air.

Un format compact qui laisse de la place aux composants

Malgré son format contenu, le S5 RGB accepte les cartes mères ATX, Micro-ATX et Mini-ITX dans un châssis de 482 x 210 x 423 mm. Cette conception permet ainsi d'accueillir des composants relativement imposants, puisque NZXT annonce une compatibilité avec les cartes graphiques jusqu'à 415 mm de longueur et les ventirads jusqu'à 162 mm de hauteur.

Le boîtier peut également recevoir une alimentation allant jusqu'à 200 mm, tandis que la partie supérieure accepte des radiateurs de watercooling jusqu'à 360 mm, auxquels s'ajoute un modèle de 120 mm à l'arrière. La configuration peut enfin accueillir jusqu'à 10 ventilateurs, ce qui laisse une certaine marge pour adapter le refroidissement en fonction des composants installés.















Une ventilation RGB inversée pour mettre la configuration en valeur

NZXT mise surtout sur la ventilation inversée pour accompagner cette conception panoramique. Sur le S5 RGB, un module RGB inversé de 360 mm est ainsi préinstallé sur la partie latérale droite. Son objectif est de dissimuler les armatures arrière des ventilateurs tout en laissant apparaître leurs pales à travers le verre, afin de conserver une vue plus propre sur l'éclairage.

Le S5 RGB Deluxe reprend cette configuration et va un peu plus loin avec deux ventilateurs supplémentaires. Un modèle RGB inversé de 120 mm prend place dans la partie inférieure du boîtier, avec une orientation vers la carte graphique, tandis qu'un second ventilateur RGB de 120 mm est installé à l'arrière.

La différence entre les deux modèles se joue donc principalement sur cet équipement. Le S5 RGB propose déjà une base équipée dès la sortie de boîte, alors que la version Deluxe ajoute davantage de ventilation sans nécessiter d'investissement supplémentaire dans des ventilateurs.



















Une double vitre pour exposer les composants

Cette approche se retrouve naturellement dans la conception des deux boîtiers, qui associent un châssis en acier à deux panneaux en verre trempé afin de dégager une vue panoramique sur les composants. L'angle entre la face avant et le côté gauche ne présente ainsi aucun montant visible, ce qui permet de profiter d'une perspective plus large sur l'intérieur de la configuration.

Le choix du verre ne sert donc pas uniquement à exposer les composants, puisque la ventilation RGB inversée vient elle aussi renforcer cette volonté de conserver une vue dégagée. En laissant apparaître les pales des ventilateurs plutôt que leurs armatures, NZXT cherche ainsi à intégrer le refroidissement directement dans l'esthétique du boîtier, tout en profitant de l'éclairage RGB visible à travers les panneaux.

Faire revenir la série S est quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps, et c'est le moment où les monteurs en ont le plus besoin. Nous avons commencé par réfléchir à la sensation que devait donner le S5 RGB entre les mains, et à son allure une fois posé sur un bureau, de l'acier massif et du verre trempé, rien de creux. Nous nous sommes ensuite assurés que ce soit un boîtier que n'importe qui puisse réellement poser sur son bureau, que le matériel qui l'équipe soit d'entrée de gamme ou haut de gamme. C'est ce qui rend ce boîtier particulier, et c'est pourquoi la série S est de retour. Johnny Hou, PDG de NZXT.

Prix et disponibilité

Les NZXT S5 RGB et S5 RGB Deluxe sont dès à présent disponibles, selon deux versions, noire ou blanche. Le S5 RGB est annoncé à 59,90 €, tandis que le S5 RGB Deluxe est proposé à 69,90 €. Les deux modèles bénéficient par ailleurs d'une garantie constructeur de deux ans.