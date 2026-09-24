Une étape importante de franchie pour la PS5 et la nouvelle XBOX, les puces entrent en fabrication

Le développement des futures consoles de Sony et Microsoft vient de franchir une étape cruciale. Les processeurs de la PlayStation 6 et de la Xbox Helix seraient désormais finalisés et prêts pour la production, promettant un bond technologique impressionnant.

Selon les informations, les puces destinées à la PlayStation 6 et à la prochaine machine de Microsoft ont atteint le statut de « taped out ». Dans le jargon de l'industrie des semi-conducteurs, ce terme technique signifie que le design final du processeur est totalement achevé. Les plans ont été officiellement envoyés aux usines de fabrication pour lancer la production physique des composants.

À ce stade du développement, la phase de conception est virtuellement terminée. Il est très rare d'observer des modifications majeures après cette étape, à moins qu'un défaut de conception critique ne soit découvert durant les premiers tests de fabrication, ce qui nécessiterait des corrections matérielles importantes. C'est un signal fort indiquant que l'architecture matérielle des futures machines de salon est désormais figée et prête à être assemblée.

La guerre des teraflops relancée

Les révélations ne s'arrêtent pas à l'état d'avancement de la production. Le célèbre informateur KeplerL2, réputé pour la fiabilité de ses fuites concernant le matériel informatique, a partagé des détails croustillants sur les spécifications techniques de ces futures consoles. Sur NeoGAF, il affirme que la PlayStation 6 afficherait une puissance de calcul de 40 teraflops, tandis que la Xbox Helix grimperait jusqu'à 56 teraflops.

Pour rappel, les teraflops mesurent la puissance de calcul théorique brute d'une console et, dans le domaine du jeu vidéo, sa capacité à générer des polygones à l'écran.

D'autres facteurs, comme la vitesse de la mémoire ou l'architecture globale, détermineront les performances réelles de chaque système une fois assemblé. Une console affichant un chiffre supérieur ne garantit pas automatiquement une supériorité absolue en jeu.

Un bond technologique vertigineux

Il reste intéressant d'observer le fossé potentiel qui séparera ces nouvelles machines du matériel actuel. À titre de comparaison, la PlayStation 5 Pro propose 16,7 teraflops. Le modèle de base de la PlayStation 5 atteint 10,28 teraflops, la Xbox Series X culmine à 12, et la Xbox Series S se contente de 4. Les chiffres annoncés pour la PS6 et la Xbox Helix représentent donc une multiplication vertigineuse de la puissance théorique.

Cette explosion de la puissance brute offrira aux studios de développement des opportunités inédites pour repousser les limites du réalisme, de l'intelligence artificielle et de la physique dans les jeux de demain. Les mondes ouverts pourraient devenir beaucoup plus denses et interactifs, marquant une véritable rupture avec les standards auxquels les joueurs consoles sont habitués aujourd'hui.

Bien que l'historique de KeplerL2 soit solide, ces informations techniques doivent être considérées avec prudence tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une confirmation officielle par Microsoft ou Sony. Le chemin est encore long avant de voir ces machines tourner dans nos salons, mais les fondations de la prochaine génération sont d'ores et déjà coulées.