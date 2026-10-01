L'annonce de Star Wars Jedi 3 serait imminente, et sa sortie pas si lointaine

Les rumeurs s'intensifient autour du troisième volet de la saga Star Wars Jedi. Selon un insider reconnu, la suite des aventues de Cal Kestis viserait une sortie pour l'année prochaine. Mieux encore, la première annonce officielle pourrait survenir bien plus tôt que prévu.

Depuis la sortie du deuxième opus, en 2023, les amateurs de l'univers de Star Wars attendent de pied ferme la suite des aventures de Cal Kestis. Selon les dernières indiscrétions partagées par FivesWalker, un informateur qui a récemment prouvé sa fiabilité au sein de la communauté, une annonce serait imminente, tandis que le lancement interviendrait dès l'an prochain, ce qui serait une excellente nouvelle.

Bientôt une annonce pour Star Wars Jedi 3

Ce délai de quatre ans entre les épisodes serait logique compte tenu du timing entre la sortie de Fallen Order et Survivor (4 ans) mais aussi des habitudes de l'industrie, qui laisse souvent trois à quatre ans entre les épisodes d'une licence. Les équipes de Respawn Entertainment travaillent dans l'ombre depuis un moment déjà, et cette suite a d'ailleurs été mentionnée à moult reprises ces dernières années.











Son développement doit donc être très avancé déjà, et Electronic Arts attendait très probablement de voir comment se comportait l'industrie avec l'aléa GTA 6. De nombreux éditeurs ont effectivement fait le choix de sortir leur production en septembre, ou de la retarder à décembre 2026 ou début 2027. Nul doute qu'en interne, le studio nord-américain a fait le choix d'attendre avant de nous le dévoiler, pour maximiser sa visibilité.

Une campagne promotionnelle sur le point de débuter

Toujours selon FivesWalker, la machine marketing d'Electronic Arts se mettrait en branle très prochainement. L'informateur suggère que les premières images ou informations officielles devraient même être dévoilées avant les Game Awards, en décembre.

Comme ce fut le cas pour Star Wars Jedi: Survivor, EA et Respawn pourraient opter pour une officialisation en toute sobriété, avec une première bande-annonce, avant de nous en dire plus au film des semaines, avec comme point de chute les Game Awards, et un trailer plus important.

Dans tous les cas, le retour de Cal Kestis n'a jamais été aussi proche et nous devrions enfin en savoir plus sur la conclusion de la saga, qui a toujours été pensée comme une trilogie au sein de Respawn.

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