Rave Édition originale Tome 15 : Haru face à l'ultime épreuve du premier Rave Master !

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 15 de Rave qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Rave, avis et découverte».







Synopsis et avis du tome 15

De nombreuses années avant l'ère exposée dans le manga,entre des pierres sacrées, nommées Rave, et des artefacts maléfiques, les Dark Bring. C'est lors de la bataille finale, connue sous le nom d', qu'une explosion dévastatrice mit fin à cette dernière, dispersant les Raves aux quatre coins du monde etCe n'est que cinquante ans plus tard, ligne temporelle du manga, que lesrevoient la lumière du jour, activé par les, une organisation criminelle. À nouveau menacé par les ténèbres, le monde voit un jeune homme désigné par Rave comme le sauveur.

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Rave, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.









Synopsis



Pour mettre la main sur le tout dernier fragment, Haru et ses compagnons de route entreprennent un pèlerinage sur la tombe sacrée des guerriers du ciel azuré, ces protecteurs légendaires qui ont défendu Rave et Resha jusqu'à leur dernier souffle. Sur place, la surprise est totale « ils y retrouvent Shiba, le premier Rave Master, détenant le mythique Rave de la vérité.

Le destin prend une tournure inattendue lorsque la pierre sacrée perd tout son éclat au moment où elle est transmise à notre héros. La relique ne reconnaît qu'un seul maître et continue de désigner Shiba. Puisqu'il ne peut en exister qu'un seul à la fois dans le monde, une unique issue s'impose « un affrontement sans merci entre le pionnier et son successeur. Haru s'apprête ainsi à traverser le combat le plus décisif et le plus éprouvant de son existence dans ce tome 15 tant attendu.

Avis

Pour ce tome 15 de Rave, on retrouve encore une fois tout ce qui fait le style de Hiro Mashima. L'histoire avance toujours aussi vite, avec quasiment trois phases qui s'enchaînent ici, ce qui permet de faire progresser pas mal de choses sans jamais vraiment s'ennuyer. Les personnages gardent leur côté assez juvénile, mais les combats commencent à prendre de l'ampleur et chacun gagne progressivement en puissance, ce qui permet aussi de mieux les mettre en avant.

On avance également rapidement sur les Rave, les Dark Brings et même sur Elie, avec pas mal de révélations tout au long du tome. Tout n'est pas forcément dévoilé pour autant et le suspense reste bien présent, mais on a constamment l'impression que quelque chose évolue. Les combats sont toujours aussi nombreux et, surtout, on sent que l'histoire commence doucement à se resserrer. Beaucoup de choses sont désormais en jeu et on commence clairement à se rapprocher de la fin.

Visuellement, ça reste plutôt agréable pour un manga de cette époque. Certaines doubles pages sont particulièrement réussies et permettent de bien mettre en avant les moments importants. On retrouve évidemment déjà quelques éléments qui rappellent Fairy Tail, même si Rave possède encore sa propre identité et permet de voir les premières bases du style de Mashima.

Bref, ce tome 15 se lit vraiment très facilement et continue de faire avancer l'histoire à bon rythme. Il y a régulièrement des révélations, les combats sont toujours là et l'intrigue commence à prendre une tournure de plus en plus intéressante. Forcément, ça donne déjà envie de passer au tome 16.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, quinze sont disponibles en VF contre dix-huit au total en VO et à un prix individuel de 14,95 €. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition du manga Rave, sorti en 2002 en VF et composé de 35 tomes.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Rave, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.