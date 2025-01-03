PlayStation 6 : Une date de sortie déjà envisagée par son PDG

Dans une interview, le PDG de Sony Interactive Entertainment a évoqué la prochaine console PlayStation et aurait même une idée de sa date de lancement.
La PlayStation 5 vient de débuter sa quatrième année d'exploitation et la version Pro de la console est disponible depuis moins de deux mois. Mais Sony réfléchit déjà au futur de la firme et à celle qui remplacera la cinquième version de la console emblématique. À l'heure actuelle, celle-ci est toujours en développement et il est impossible de connaitre ses caractéristiques techniques ou son prix de lancement.
Cependant, celles et ceux qui souhaitent déjà bloquer une date pour acquérir la PlayStation 6 peuvent regarder leur calendrier. À la surprise générale, Hideaki Nishino (président-directeur général de Sony Interactive Entertainment) semble avoir une idée bien précise pour le lancement de sa future console
. Malgré le manque d'informations sur le développement de l'appareil, sa commercialisation pourrait arriver très rapidement.
La PlayStation 6 disponible dès 2027 ?
Dans le cadre d'une interview accordée au magazine japonais Famitsu
, Hideaki Nishino explique que la PlayStation 5 devrait « avoir un cycle de vie aussi long que la PS4
». La cinquième console de la marque étant sortie fin 2020, il est légitime de penser qu'elle sera proposée pendant plus de 10 ans, soit jusqu'en 2030 au minimum. Cependant, l'arrivée de la PS5 n'a pas pour autant signé la fin de sa grande sœur.
En effet, la PS4 a continué de se vendre sans être directement concurrencée par la PlayStation 5 grâce à des sorties communes aux deux supports.Ce schéma serait également envisagé à la sortie de la PlayStation 6
. D'ailleurs, il a précisé lors de cet entretien que « le timing de lancement d'un nouveau hardware est lié à une période dans laquelle la technologie évolue et qu'elle peut être implémentée dans une machine. Je pense qu'il est important d'offrir continuellement de nouveaux produits, même si les gens continuent d'utiliser ceux actuellement disponibles
».
Cette déclaration laisse donc présager d'un lancement de la PlayStation 6 bien avant 2030. En prenant comme référence l'écart entre la date de sortie de la PS4 et celle de la PS5, il faudrait donc compter 7 ans, soit une commercialisation possible en 2027
dans le meilleur des cas. Néanmoins, il ne s'agit là que de spéculations. De nombreux facteurs peuvent impacter cette fenêtre de sortie
, d'autant qu'elle n'est que suggérée par les indications d'Hideaki Nishino. Si cette théorie se vérifie, il serait possible d'avoir les premières informations officielles sur cette sixième génération de console Sony dès 2026.
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