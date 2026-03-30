Xbox dévoile les dates de deux événements majeurs à ne pas manquer

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 mars 2026 à 16h13
Dans la foulée de l'un des événements les plus importants de l'année vidéoludique, Xbox a annoncé la date de son prochain Xbox Games Showcase et d'une présentation dédiée à Gears of War: E-Day.
Xbox dévoile les dates de deux événements majeurs à ne pas manquer
Le Xbox Games Showcase est la conférence majeure de la firme à la croix verte. Organisée une fois par an, cette présentation permet de découvrir tous les titres à venir, de dévoiler pour la première fois certains projets mais aussi de donner des nouvelles des prochaines consoles. 

Si vous suivez activement l'actualité de la firme, vous savez que le Xbox Games Showcase est généralement organisé juste avant l'été. Le 30 mars 2026, Xbox a dévoilé dans un communiqué de presse la date de l'édition 2026 de sa conférence annuelle qui sera suivie d'une surprise pour les admirateurs de la saga Gears of War. 

L'édition 2026 du Xbox Games Showcase organisée dans la foulée du Summer Games Fest 

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Le Xbox Games Showcase 2026 sera diffusé le dimanche 7 juin à 19 heures, heure française. Comme toujours, il sera possible de suivre l'événement en direct en se rendant sur la chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube de Xbox France. Sachant que le Summer Games Fest débutera officiellement le 5 juin prochain, la conférence de la firme à la croix verte sera l'une des dernières grandes présentations de l'événement. 

Cette édition sera d'ailleurs particulière pour Xbox car il s'agira de la première conférence réalisée sans Phil Spencer. Rappelons que le directeur historique de Xbox Games Studios a officiellement pris sa retraite le 22 février dernier. Mais ce n'est pas le seul point marquant de cette présentation 2026.

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En effet, Xbox célébrera ses 25 ans en novembre prochain. Il y a donc fort à parier que la présentation sera riche en surprises liées à cet anniversaire, avec la possible présentation officielle de Project Helix

Une conférence dédiée à Gears of War: E-Day diffusée dans la foulée

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Juste après le Games Showcase, Xbox donne rendez-vous à celles et ceux qui attendent Gears of War: E-Day. Le communiqué précise que cette présentation « offrira une plongée au cœur du studio The Coalition » et permettra aux joueurs de « découvrir les prémices du Jour de l'Emergence, ainsi que de nouveaux détails et du gameplay. »  


Pensez donc à bloquer votre soirée du 7 juin afin de suivre ces deux événements et profiter des nombreuses révélations qui seront faites !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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