Xbox dévoile les dates de deux événements majeurs à ne pas manquer



le 30 mars 2026 à 16h13 Publié par Justine Manchuelle le 30 mars 2026 à 16h13

Dans la foulée de l'un des événements les plus importants de l'année vidéoludique, Xbox a annoncé la date de son prochain Xbox Games Showcase et d'une présentation dédiée à Gears of War: E-Day.