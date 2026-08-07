Take-Two a 29 jeux vidéo en préparation

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive a dévoilé ses cartes lors de son dernier bilan financier. Avec près de trente titres en cours de développement, la maison mère de Rockstar Games et 2K prépare un avenir chargé, mêlant suites très attendues, remakes et nouvelles licences ambitieuses.

Lors de son dernier rapport financier, le géant américain Take-Two Interactive a levé le voile sur l'étendue de ses projets actuels. Connue mondialement pour être la maison mère de Rockstar Games, le célèbre studio derrière la saga Grand Theft Auto, l'entreprise ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Au total, ce sont vingt-neuf jeux vidéo qui sont actuellement en cours de développement au sein de ses différentes structures. Un chiffre impressionnant qui témoigne de la force de frappe de l'éditeur sur l'ensemble des segments de l'industrie vidéoludique.

Une stratégie tentaculaire répartie sur trois pôles

Pour mener à bien cette stratégie de production massive, Take-Two s'appuie sur ses trois piliers historiques. Outre Rockstar Games, l'éditeur compte évidemment sur 2K Games, sa branche dédiée aux productions sur consoles, PC et appareils mobiles, ainsi que sur Zynga, le spécialiste exclusif des jeux sur smartphones racheté à prix d'or. Ensemble, ces trois entités travaillent sur des projets variés touchant à toutes les catégories du marché. Dans le secteur mobile, trois jeux sont en préparation, dont deux ont d'ores et déjà été officialisés par Zynga : CSR 3 et Top Goal.

Le domaine sportif, véritable vache à lait de 2K Games, n'est pas en reste avec pas moins de huit titres en gestation. Les amateurs de simulations pourront ainsi compter sur les futures itérations de leurs licences favorites. L'éditeur va d'ailleurs prochainement lancer NBA 2K27, dont la sortie est fixée au 4 septembre 2026, avant de proposer plus tard PGA 2K27 et WWE 2K27. Ces franchises annuelles ou régulières assurent une base de revenus solide pour financer des projets de plus grande envergure.

Le poids écrasant des licences établies

Si l'on se penche sur le cœur du catalogue, les franchises historiques dominent largement les débats. Sur les 29 jeux annoncés, 15 s'inscrivent dans des univers déjà connus du grand public. Cette catégorie comprend 8 suites directes et 7 projets qualifiés de remakes, remasters ou portages sur de nouvelles plateformes. C'est évidemment au sein de ce groupe que se trouve le jeu le plus attendu de la décennie, à savoir GTA 6 dont la sortie est prévue pour le 19 novembre.

















La difficile place des nouvelles créations

Face à cette avalanche de suites et de rééditions, les nouvelles propriétés intellectuelles peinent à se faire une place de choix. Seulement trois jeux originaux sont actuellement en chantier. Parmi eux, on retrouve le très intrigant Judas, développé par le studio Ghost Story Games sous la houlette du créateur de BioShock, ainsi que Project ETHOS, un titre compétitif multijoueur confié aux équipes de 31st Union. Pour ces nouvelles expériences, aucune date de sortie n'a encore été communiquée.

Il faudra donc s'armer de patience pour découvrir l'intégralité de ce calendrier colossal. Mais avec une telle force de frappe, l'éditeur américain s'assure une présence constante sur le marché pour les années à venir, de quoi rassurer ses investisseurs et tenir en haleine les joueurs du monde entier.