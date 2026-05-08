Valve met en place des réservations pour le Steam Controller

La première vague de Steam Controller proposée par Valve a été vendue en moins d'une heure. Pour combler les joueurs qui ont manqué cette opportunité, Valve a décidé de mettre un nouveau système en place.

Le 4 mai 2026, Valve a officiellement mis en vente le premier de ses nouveaux accessoires de jeu avec la nouvelle version du Steam Controller. Mais la demande était bien supérieure à l'offre et la totalité du stock a été vendue en seulement 30 minutes.

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Si les scalpeurs ont profité de cette opportunité pour revendre la manette à des prix exorbitants, Valve n'a pas attendu pour reproposer le Steam Controller à la vente.

Un système de réservation similaire aux invitations d'Amazon

Pour réduire les risques de spéculation et combler tous les potentiels acquéreurs, Valve va remettre en vente le Steam Controller le 8 mai 2026 à 19 heures, heure française. Mais contrairement à la première vague, la firme a opté pour une autre approche similaire au système d'invitation mis en place par Amazon.

Depuis quelques mois, pour acheter certains produits du TCG Pokémon par exemple, Amazon ne propose l'achat que sur invitation. Les utilisateurs sont obligés de s'inscrire et de surveiller leur boîte mail. Si leur adresse est sélectionnée, les acheteurs concernés ont alors 72 heures pour acheter l'objet convoité.

Valve va reprendre cette formule de réservation et a précisé toutes les modalités dans un billet de blog publié le 7 mai 2026.

Plusieurs restrictions mises en place pour éviter le scalping sur l'achat du Steam Controller

Afin d'éviter les abus, il ne sera possible de réserver qu'une seule manette par personne. Cependant, il est précisé que les personnes qui ont déjà acheté un Steam Controller lors de la première mise en vente ne pourront pas utiliser ce système pour en acquérir une deuxième.

Steam Controller update: Reservations will be available on @Steam beginning tomorrow. Details here: https://t.co/X6GSba3JKh — Valve (@valvesoftware) May 7, 2026

Il faut également déjà posséder un compte Steam actif et avoir déjà effectué un achat sur la plateforme antérieur au 27 avril 2026. Une fois la réservation validée, les joueurs devront faire preuve de patience car aucun stock n'est disponible à l'heure actuelle. Quand le Steam Controller sera de retour en stock, les personnes ayant réservé la manette recevront un e-mail à l'adresse renseignée. Ils n'auront alors que 72 heures pour effectuer et valider leur achat.