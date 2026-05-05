Le Steam Controller épuisé en 30 minutes et revendu à prix d'or sur eBay

Particulièrement attendu par les joueurs, le Steam Controller a été mis en vente le 4 mai 2026. Mais il n'aura fallu que quelques minutes pour que le produit passe « Sold out » et se retrouve sur le marché parallèle.

La Steam Machine n'est toujours pas disponible sur le magasin de Valve, mais le Steam Controller a déjà fait sensation. Proposée à 99 euros, cette manette peut être personnalisée à foison, possède deux pavés tactiles faisant office de souris de substitution, une fonction gyroscopique…

S'il est un peu plus cher que les manettes des concurrentes, le Steam Controller a conquis les joueurs et les scalpeurs. Mis en ligne le 4 mai 2026 à 19 heures, le stock a fondu comme neige au soleil. Seulement 30 minutes après l'ouverture des ventes, tout le stock avait été vendu.

Le Steam Controller plus populaire que prévu

Bien entendu, les joueurs passionnés pourront en profiter sur leurs titres préférés à la réception de la manette. Mais comme d'autres produits populaires, le Steam Controller a été victime d'un scalping de masse. Au même titre que certains produits du TCG Pokémon ou que les mugs « The Mandalorian and Grogu » proposés chez Burger King, la manette de Valve est revendue plus chère que son prix d'achat sur les plateformes de revente.

Sur eBay, il est possible de voir de nombreuses annonces faites par des acheteurs ayant pu obtenir une précommande. Les offres les moins chères débutent à 179 euros mais peuvent facilement atteindre les 220 euros. L'onglet « Ventes réussies » de la plateforme montre que l'engouement des joueurs frustrés est bien réel car plusieurs Steam Controller ont été vendus à plus de 210 euros sur les dernières 24 heures.

Des annonces qui se multiplient alors qu'aucun retour en stock n'est annoncé

Pour ne rien arranger, le trop grand nombre de connexions sur la plateforme a provoqué des bugs en pagaille, notamment lors de la validation du paiement. Cette frustration combinée à un manque d'informations de la part de Valve a poussé de nombreux acheteurs à se tourner vers les annonces publiées sur eBay.

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D'ailleurs, Valve n'a pas encore pris la parole sur le sujet ni n'a annoncé de date de retour en stock. Il est probable que le produit revienne en stock lors du lancement de la Steam Machine, techniquement prévu au cours du premier semestre 2026.