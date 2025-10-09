Une streameuse accouche en direct sur Twitch, sous les yeux du PDG de la plateforme



le 09 octobre 2025 à 11h36 Publié par Corentin Rimbert le 09 octobre 2025 à 11h36

Nous pensions avoir tout vu sur Twitch, mais la plateforme étonne encore une fois. Une streameuse américaine vient d'accoucher en direct devant des milliers de spectateurs, et avec le PDG de la plateforme présent dans le chat pour la féliciter.