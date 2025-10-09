Une streameuse accouche en direct sur Twitch, sous les yeux du PDG de la plateforme

Nous pensions avoir tout vu sur Twitch, mais la plateforme étonne encore une fois. Une streameuse américaine vient d'accoucher en direct devant des milliers de spectateurs, et avec le PDG de la plateforme présent dans le chat pour la féliciter.
Sur une plateforme où les défis farfelus et les comportements extrêmes se multiplient, rares sont encore les moments capables de surprendre la communauté. Pourtant, la streameuse Fandy, connue pour ses lives sur World of Warcraft, League of Legends ou Overwatch
, vient de franchir un cap inattendu, elle a donné naissance à son enfant en direct sur Twitch
.
Un accouchement suivi par des milliers de spectateurs
L'événement s'est déroulé à domicile, en présence de deux sages-femmes et de plusieurs proches de la streameuse. Le live
, d'une durée totale d'environ 8 heures et 30 minutes
, s'est conclu par la naissance d'une petite fille en parfaite santé.
Dans une ambiance surréaliste, des dizaines de milliers de spectateurs ont suivi le travail de Fandy minute par minute
. Sur un grand écran accroché au mur, le chat Twitch défilait en direct, affichant tour à tour des messages d'encouragement, des blagues et quelques commentaires pour le moins déplacés.
Entre bienveillance et débordements du chat
À chaque étape de l'accouchement, Fandy jetait un œil à son téléphone pour lire les réactions de ses viewers. Certains proposaient des idées de prénom contre des abonnements offerts, d'autres tentaient d'insérer des expressions issues du jargon Twitch, comme « poggers », au beau milieu du travail.
Mais au moment de la naissance, la communauté s'est montrée plus touchante, le chat s'est rempli de cœurs violets et de messages « I was here », sans oublier de la féliciter, marquant ce moment unique dans l'histoire du streaming.
Un moment validé par le PDG de Twitch
L'un des moments les plus surprenants du live fut sans doute la présence du PDG de Twitch, Dan Clancy
, dans le chat. Loin de sanctionner l'événement, il a tenu à féliciter la streameuse en personne, lui souhaitant « beaucoup de bonheur
».
Cette intervention a immédiatement dissipé les doutes quant à une éventuelle violation des conditions d'utilisation de Twitch
. Le live d'un accouchement n'est donc pas interdit, tant que le contenu reste conforme aux règles de diffusion de la plateforme, apparemment.
Un moment absurde, mais révélateur de l'évolution du streaming
Si certains ont jugé cette séquence choquante ou déplacée, d'autres y voient une nouvelle étape dans l'évolution du streaming. Partager l'intégralité de sa vie en ligne
n'a plus rien d'exceptionnel pour de nombreux créateurs, et cet accouchement en direct symbolise cette frontière de plus en plus floue entre vie privée et divertissement.
Dans une ère où certains streamers vont jusqu'à dormir, manger ou pleurer devant des milliers de personnes, il était presque inévitable que ce moment finisse par arriver. Une scène digne d'un épisode de Black Mirror
, mais bien réelle. Reste à savoir quelle sera la prochaine étape.
commentaire (1)
De pire en pire... le voyeurisme à son paroxysme. Prochaine étape, la conception en live ?