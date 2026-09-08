Pédantix 1579 : Indices et solution, quel est le mot du 8 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 8 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 8 septembre 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 8 septembre 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 8 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je veille dans l'ombre avant que le mal ne frappe, car agir tôt vaut mieux que réparer tard.
Indice 2Mon premier visage anticipe le danger, mon second cherche ce qui pourrait déjà être là.
Indice 3Je suis le gardien silencieux d'un territoire féminin où une anomalie peut se cacher sans bruit.
Indice 4Je rassemble deux gestes essentiels : éviter le risque et rechercher les premiers signes.
Indice 5Je concerne une maladie qui touche une partie précise de l'appareil reproducteur féminin.
Indice 6On me pratique notamment grâce à des examens permettant de repérer des anomalies avant qu'elles ne deviennent graves.
Indice 7Mon objectif est de réduire les risques et de détecter précocement une maladie du col de l'utérus.
Indice 8Je désigne l'ensemble des actions visant à réduire le risque de cancer du col de l'utérus et à le détecter le plus tôt possible.
Solution du 8 septembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 8 septembre 2026Prévention et dépistage du cancer du col utérin
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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