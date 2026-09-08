Pédantix 1579 : Indices et solution, quel est le mot du 8 septembre 2026 ?

Steam aurait déjà a généré 15 milliards de dollars en 2026

L'année 2026 s'annonce historique pour Valve. La plateforme Steam a déjà généré 15 milliards de dollars de revenus, portée par des succès colossaux comme Forza Horizon 6 et Crimson Desert. Une performance vertigineuse qui souligne toutefois la dépendance du marché aux franchises déjà bien installées.