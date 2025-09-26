Un Bowser en moins chez Nintendo : Doug prend sa retraite

Nintendo of America a annoncé le départ à la retraite de son président Doug Bowser. Après six ans à la tête de la filiale américaine, il passera le relais à Devon Pritchard dès le 1er janvier 2026.
La nouvelle a fait sourire les fans autant qu'elle a surpris l'industrie. Un Bowser va quitter Nintendo, en l'occurrence l'iconique Doug, président et COO de Nintendo of America depuis 2019
, va prendre sa retraite le 31 décembre 2025. L'homme, dont le nom prêtait à d'infinis clins d'œil à l'univers Mario, quitte ses fonctions après avoir marqué l'histoire récente de la firme japonaise.
Un héritage marqué par la Nintendo Switch 2
Arrivé chez Nintendo en 2015, Doug Bowser a succédé à Reggie Fils-Aimé en 2019
. Sous son mandat, il a supervisé le lancement de la Nintendo Switch 2
ainsi que l'extension de la marque vers de nouveaux horizons, notamment avec les parcs à thème Super Nintendo World et les adaptations cinématographiques, avec déjà l'annonce d'un deuxième film Mario, en l'occurrence Super Mario Galaxy Le Film
.
Dans un communiqué officiel, Doug Bowser a exprimé sa gratitude :
L'une de mes premières expériences vidéoludiques a été de jouer à la version arcade de Donkey Kong. Depuis lors, tout ce qui touche à Nintendo continue d'être une passion pour moi et ma famille. Diriger Nintendo of America a été l'honneur de ma vie, et je suis fier de ce que notre équipe a accompli, tant en termes de résultats commerciaux que d'expériences créées pour les consommateurs.
Devon Pritchard prend le relais
La succession est déjà actée. Devon Pritchard, en poste chez Nintendo depuis 2006, occupe actuellement la fonction de vice-présidente exécutive en charge des revenus, du marketing et de l'expérience consommateur. Elle prendra la présidence de Nintendo of America au 1er
janvier 2026.
Dans sa déclaration, elle a tenu à saluer le parcours de Doug Bowser :
En parallèle, Nintendo annonce également la nomination de Satoru Shibata au poste de PDG de Nintendo of America
, tout en conservant ses responsabilités d'executive officer et de membre du conseil d'administration de Nintendo Co., Ltd. Shibata avait déjà marqué l'histoire de la firme en dirigeant Nintendo of Europe de 2000 à 2018.
Un départ chargé de symboles
Si le clin d'œil au nom de Bowser restera gravé dans la mémoire collective, son départ marque surtout la fin d'une ère. Doug Bowser a incarné la stabilité et la transition vers une nouvelle génération de consoles et de projets transmedia
. Son successeur aura la lourde tâche de maintenir ce cap, dans une industrie en pleine mutation. Enfin rassurez-vous, du côté du Royaume Champignon, le vrai Bowser conserve son trône de roi des Koopas
, fidèle rival de Mario depuis 1985.
commentaire (1)
Virage important pour Nintendo ils ont pas interet a se louper