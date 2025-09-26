Un Bowser en moins chez Nintendo : Doug prend sa retraite



le 26 septembre 2025 à 11h00 Publié par Corentin Rimbert le 26 septembre 2025 à 11h00

Nintendo of America a annoncé le départ à la retraite de son président Doug Bowser. Après six ans à la tête de la filiale américaine, il passera le relais à Devon Pritchard dès le 1er janvier 2026.