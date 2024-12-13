The Game Awards 2024 : Le palmarès complet

Pour cette nouvelle édition, les Game Awards ont récompensé les jeux qui ont marqué l'année 2024 lors d'une belle cérémonie, qui s'est déroulée dans la nuit du 12 au 13 décembre au Peacock Theatre de Los Angeles. Retrouvez le palmarès complet.
Comme vous le savez probablement déjà, les Game Awards
sont, d'une certaine manière, l'équivalent des Oscars dans l'industrie vidéoludique. Pour cette nouvelle édition, soit la dixième, le créateur de l'événement, Geoff Keighley, a accueilli de nombreuses personnalités sur scène afin de dévoiler les jeux primés. Durant la cérémonie, qui est généralement un rendez-vous immanquable pour les joueurs et les joueuses, Geoff Keighley a également révélé de nouveaux titres, qui sortiront dans les prochains mois.
Côté palmarès, c'est Astro Bot et Metaphor: ReFantazio qui ont créé la surprise, en récoltant plusieurs prix où ils ne figuraient peut-être pas parmi les favoris. Balatro s'en tire bien également, tandis que Elden Ring: Shadow of the Edtree repart bredouille. Les amoureux de la licence pourront se consoler, un nouveau jeu Elden Ring a été annoncé.
Palmarès Game Awards 2024
Jeu de l'année
Meilleure réalisation
- ★ ASTRO BOT
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
Meilleure narration
Meilleure direction artistique
- ASTRO BOT
- Black Myth: Waking
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- ★ Metaphor: ReFantazio
- Neva
Meilleure bande originale
- ASTRO BOT
- ★ Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
- Silent Hill 2
- Stellar Blade
Meilleur Sound Design
Meilleure performance
- Briana White
- Hannah Telle
- Humberly Gonzalez
- Luke Roberts
- ★ Melina Juergens
Innovation en termes d'accessibilité
Games For Impact
- Closer the Distance
- Indika
- ★ Neva
- Life is Strange: Double Exposure
- Hellblade 2
- Tales of Kenzera: ZAU
Meilleur suivi
Meilleur soutien communautaire
- ★ Baldur's Gate 3
- Dawntrail (FF XIV Online)
- Fortnite
- HELLDIVERS 2
- No Man's Sky
Meilleur jeu indépendant
- Animal Well
- ★ Balatro
- Lorelei and the Laser Eyes
- Neva
- UFO 50
Meilleur premier jeu
- Animal Well
- ★ Balatro
- Manor Lords
- Pacific Drive
- The Plucky Squire
Meilleur jeu mobile
- AFK Journey
- ★ Balatro
- Withering Waves
- Zenless Zone Zero
- Pokemon Pocket
Meilleur jeu VR/AR
- Arizona Sunshine Remake
- Asgard 2
- ★ Batman Arkham Shadow
- Metal Hellsinger VR
- Metro Awakening
Meilleur jeu d'action
- ★ Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2
- Warhammer 40K: Space Marine 2
- Stellar Blade
Meilleur jeu d'action-aventure
- ★ Astro Bot
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Silent Hill 2
- Star Wars Outlaws
- Zelda: Echoes of Wisdom
Meilleur RPG
- Dragon's Dogma 2
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- ★ Metaphor: ReFantazio
Meilleur jeu de combat
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
- MultiVersus
- ★ TEKKEN 8
Meilleur jeu familial
- ★ ASTRO BOT
- Princess Peach: Showtime
- Super Mario Party Jamboree
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- The Plucky Squire
Meilleur jeu de simulation/stratégie
- Age of Mytholyg: Retold
- ★ Frostpunk 2
- Kunitsu-Gami! Path of the Goddess
- Manor Lords
- Unicorn Overlord
Meilleur jeu de sports/course
- F1 24
- ★ FC 25
- NBA 2K25
- TOP SPIN 2K25
- WWE 2K24
Meilleur jeu multijoueur
- Call of Duty: Black Ops 6
- ★ Helldivers 2
- Warhammer 40K: Space Marine 2
- Super Mario Party Jamboree
- Tekken 8
Meilleure adaptation
- Arcane
- ★ Fallout
- Knuckles
- Like a Dragon: Yakuza
- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
Jeu le plus attendu
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yotei
- ★ Grand Theft Auto VI
- Metroid Prime 4: Beyond
- Monster Hunter Wilds
Meilleur créateur de contenu
- ★ CaseOh
- Illojuan
- Techno Gamers
- TypicalGamer
- Usada Pekora
Meilleur jeu eSport
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- ★ League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- VALORANT
Meilleur athlète eSport
- 33
- Aleksib
- Xhovy
- ★ Faker
- Zywoo
- ZMJJKK
Meilleure équipe eSport
- Bilibli Gaming
- GEN.G
- Navi
- ★ T1
- Team Liquid
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