The Game Awards 2024 : Le palmarès complet

Pour cette nouvelle édition, les Game Awards ont récompensé les jeux qui ont marqué l'année 2024 lors d'une belle cérémonie, qui s'est déroulée dans la nuit du 12 au 13 décembre au Peacock Theatre de Los Angeles. Retrouvez le palmarès complet.

Palmarès Game Awards 2024

Jeu de l'année

Meilleure réalisation

★ ASTRO BOT

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Meilleure narration

Final Fantasy VII Rebirth

★ Metaphor: ReFantazio

Hellblade 2

Silent Hill 2

Like a Dragon Infinite Wealth

Meilleure direction artistique

ASTRO BOT

Black Myth: Waking

Elden Ring Shadow of the Erdtree

★ Metaphor: ReFantazio

Neva

Meilleure bande originale

ASTRO BOT

★ Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Meilleur Sound Design

ASTRO BOT

Call of Duty: Black Ops 6

FINFAL FANTASY VII: Rebirth

★ Hellblade 2

Silent Hill 2

Meilleure performance

Briana White

Hannah Telle

Humberly Gonzalez

Luke Roberts

★ Melina Juergens

Innovation en termes d'accessibilité

Games For Impact

Closer the Distance

Indika

★ Neva

Life is Strange: Double Exposure

Hellblade 2

Tales of Kenzera: ZAU

Meilleur suivi

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XIV

Fortnite

★ Helldivers 2

Meilleur soutien communautaire

★ Baldur's Gate 3

Dawntrail (FF XIV Online)

Fortnite

HELLDIVERS 2

No Man's Sky

Meilleur jeu indépendant

Animal Well

★ Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Meilleur premier jeu

Animal Well

★ Balatro

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Meilleur jeu mobile

AFK Journey

★ Balatro

Withering Waves

Zenless Zone Zero

Pokemon Pocket

Meilleur jeu VR/AR

Arizona Sunshine Remake

Asgard 2

★ Batman Arkham Shadow

Metal Hellsinger VR

Metro Awakening

Meilleur jeu d'action

★ Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Warhammer 40K: Space Marine 2

Stellar Blade

Meilleur jeu d'action-aventure

★ Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

Zelda: Echoes of Wisdom

Meilleur RPG

Dragon's Dogma 2

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

★ Metaphor: ReFantazio

Meilleur jeu de combat

Dragon Ball: Sparking! Zero

Granblue Fantasy Versus: Rising

Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

★ TEKKEN 8

Meilleur jeu familial

★ ASTRO BOT

Princess Peach: Showtime

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Meilleur jeu de simulation/stratégie

Age of Mytholyg: Retold

★ Frostpunk 2

Kunitsu-Gami! Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Meilleur jeu de sports/course

F1 24

★ FC 25

NBA 2K25

TOP SPIN 2K25

WWE 2K24

Meilleur jeu multijoueur

Call of Duty: Black Ops 6

★ Helldivers 2

Warhammer 40K: Space Marine 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Meilleure adaptation

Arcane

★ Fallout

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Jeu le plus attendu

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

★ Grand Theft Auto VI

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

Meilleur créateur de contenu

★ CaseOh

Illojuan

Techno Gamers

TypicalGamer

Usada Pekora

Meilleur jeu eSport

Counter-Strike 2

DOTA 2

★ League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

VALORANT

Meilleur athlète eSport

33

Aleksib

Xhovy

★ Faker

Zywoo

ZMJJKK

Meilleure équipe eSport

Bilibli Gaming

GEN.G

Navi

★ T1

Team Liquid

Comme vous le savez probablement déjà, lessont, d'une certaine manière, l'équivalent des Oscars dans l'industrie vidéoludique. Pour cette nouvelle édition, soit la dixième, le créateur de l'événement, Geoff Keighley, a accueilli de nombreuses personnalités sur scène afin de dévoiler les jeux primés. Durant la cérémonie, qui est généralement un rendez-vous immanquable pour les joueurs et les joueuses, Geoff Keighley a également révélé de nouveaux titres, qui sortiront dans les prochains mois.Côté palmarès, c'est Astro Bot et Metaphor: ReFantazio qui ont créé la surprise, en récoltant plusieurs prix où ils ne figuraient peut-être pas parmi les favoris. Balatro s'en tire bien également, tandis que Elden Ring: Shadow of the Edtree repart bredouille. Les amoureux de la licence pourront se consoler, un nouveau jeu Elden Ring a été annoncé.