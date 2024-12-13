The Game Awards 2024 : Le palmarès complet

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 décembre 2024 à 01h34
Pour cette nouvelle édition, les Game Awards ont récompensé les jeux qui ont marqué l'année 2024 lors d'une belle cérémonie, qui s'est déroulée dans la nuit du 12 au 13 décembre au Peacock Theatre de Los Angeles. Retrouvez le palmarès complet.
The Game Awards 2024 : Le palmarès complet
Comme vous le savez probablement déjà, les Game Awards sont, d'une certaine manière, l'équivalent des Oscars dans l'industrie vidéoludique. Pour cette nouvelle édition, soit la dixième, le créateur de l'événement, Geoff Keighley, a accueilli de nombreuses personnalités sur scène afin de dévoiler les jeux primés. Durant la cérémonie, qui est généralement un rendez-vous immanquable pour les joueurs et les joueuses, Geoff Keighley a également révélé de nouveaux titres, qui sortiront dans les prochains mois.

Côté palmarès, c'est Astro Bot et Metaphor: ReFantazio qui ont créé la surprise, en récoltant plusieurs prix où ils ne figuraient peut-être pas parmi les favoris. Balatro s'en tire bien également, tandis que Elden Ring: Shadow of the Edtree repart bredouille. Les amoureux de la licence pourront se consoler, un nouveau jeu Elden Ring a été annoncé.

Palmarès Game Awards 2024

Jeu de l'année

Meilleure réalisation

  • ★ ASTRO BOT
  • Balatro
  • Black Myth: Wukong
  • Elden Ring Shadow of the Erdtree
  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Metaphor: ReFantazio

Meilleure narration

Meilleure direction artistique

  • ASTRO BOT
  • Black Myth: Waking
  • Elden Ring Shadow of the Erdtree
  • ★ Metaphor: ReFantazio
  • Neva

Meilleure bande originale

  • ASTRO BOT
  • ★ Final Fantasy VII Rebirth
  • Metaphor: ReFantazio
  • Silent Hill 2
  • Stellar Blade

Meilleur Sound Design

Meilleure performance

  • Briana White
  • Hannah Telle
  • Humberly Gonzalez
  • Luke Roberts
  • ★ Melina Juergens

Innovation en termes d'accessibilité

Games For Impact

  • Closer the Distance
  • Indika
  • ★ Neva
  • Life is Strange: Double Exposure
  • Hellblade 2
  • Tales of Kenzera: ZAU

Meilleur suivi

Meilleur soutien communautaire

  • ★ Baldur's Gate 3
  • Dawntrail (FF XIV Online)
  • Fortnite
  • HELLDIVERS 2
  • No Man's Sky

Meilleur jeu indépendant

  • Animal Well
  • ★ Balatro
  • Lorelei and the Laser Eyes
  • Neva
  • UFO 50

Meilleur premier jeu

  • Animal Well
  • ★ Balatro
  • Manor Lords
  • Pacific Drive
  • The Plucky Squire

Meilleur jeu mobile

  • AFK Journey
  • ★ Balatro
  • Withering Waves
  • Zenless Zone Zero
  • Pokemon Pocket

Meilleur jeu VR/AR

  • Arizona Sunshine Remake
  • Asgard 2
  • ★ Batman Arkham Shadow
  • Metal Hellsinger VR
  • Metro Awakening

Meilleur jeu d'action

  • ★ Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Helldivers 2
  • Warhammer 40K: Space Marine 2
  • Stellar Blade

Meilleur jeu d'action-aventure

  • ★ Astro Bot
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • Silent Hill 2
  • Star Wars Outlaws
  • Zelda: Echoes of Wisdom

Meilleur RPG

  • Dragon's Dogma 2
  • Elden Ring Shadow of the Erdtree
  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Like a Dragon: Infinite Wealth
  • ★ Metaphor: ReFantazio

Meilleur jeu de combat

  • Dragon Ball: Sparking! Zero
  • Granblue Fantasy Versus: Rising
  • Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
  • MultiVersus
  • ★ TEKKEN 8

Meilleur jeu familial

  • ★ ASTRO BOT
  • Princess Peach: Showtime
  • Super Mario Party Jamboree
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • The Plucky Squire

Meilleur jeu de simulation/stratégie

  • Age of Mytholyg: Retold
  • ★ Frostpunk 2
  • Kunitsu-Gami! Path of the Goddess
  • Manor Lords
  • Unicorn Overlord

Meilleur jeu de sports/course

  • F1 24
  • ★ FC 25
  • NBA 2K25
  • TOP SPIN 2K25
  • WWE 2K24

Meilleur jeu multijoueur

  • Call of Duty: Black Ops 6
  • ★ Helldivers 2
  • Warhammer 40K: Space Marine 2
  • Super Mario Party Jamboree
  • Tekken 8

Meilleure adaptation

  • Arcane
  • ★ Fallout
  • Knuckles
  • Like a Dragon: Yakuza
  • Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Jeu le plus attendu

  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Ghost of Yotei
  • ★ Grand Theft Auto VI
  • Metroid Prime 4: Beyond
  • Monster Hunter Wilds

Meilleur créateur de contenu

  • ★ CaseOh
  • Illojuan
  • Techno Gamers
  • TypicalGamer
  • Usada Pekora

Meilleur jeu eSport

  • Counter-Strike 2
  • DOTA 2
  • ★ League of Legends
  • Mobile Legends: Bang Bang
  • VALORANT

Meilleur athlète eSport

  • 33
  • Aleksib
  • Xhovy
  • ★ Faker
  • Zywoo
  • ZMJJKK

Meilleure équipe eSport

  • Bilibli Gaming
  • GEN.G
  • Navi
  • ★ T1
  • Team Liquid
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