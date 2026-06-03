Summer Game Fest 2026 : Date et heure, comment regarder l'événement en direct ?

Le Summer Game Fest est de retour en cette année 2026. Découvrez la date, l'heure de diffusion et comment regarder l'événement en direct afin de ne rien louper des annonces.

Comme vous le savez probablement déjà, juin est toujours synonyme de multiples conférences autour du jeu vidéo. Parmi elles, le Summer Game Fest, qui est prévu pour le début du mois de juin 2026 et qui livrera des informations à propos des jeux à venir.

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Nous vous avons préparé un récapitulatif concernant la date et l'heure de diffusion de l'événement, tout en vous expliquant comment regarder en direct le Summer Game Fest 2026.

Date et heure de diffusion du Summer Game Fest 2026

Le Summer Game Fest 2026 se tiendra le vendredi 5 juin, à 23h (heure française). Les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à un événement d'une durée approximative de 2 heures, selon le temps des précédentes éditions.

Watch @SummerGameFest live in 1 week in 4K 60 FPS on YouTube (and on X).



YouTube Livestream link to set reminder:https://t.co/8mor4eHSos — Summer Game Fest (@summergamefest) May 29, 2026

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le programme complet du Summer Game Fest 2026 n'est pas connu. Durant l'événement, nous aurons le droit à de plus amples informations et très probablement à de nouveaux trailers à propos de jeux déjà révélés par le passé. Comme à l'accoutumée, le Summer Game Fest de cette année 2026 aura très certainement des « World Premiere ». Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous partager les actualités dévoilées lors de l'événement.

Comment regarder le Summer Game Fest 2026

Si vous désirez suivre le Summer Game Fest 2026, sachez que l'événement sera retransmis en direct sur les plateformes habituelles, à savoir Twitch et YouTube. De ce fait, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne The Game Awards sur lesdites plateformes, que nous vous listons ci-dessous :

Rendez-vous donc le vendredi 5 juin 2026, en fin de soirée, pour suivre en direct le Summer Game Fest 2026 et, ainsi, faire le plein d'informations à propos des jeux à venir dans les prochains mois.