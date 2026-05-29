Le programme complet des conférences jeux vidéo (dates et heures) de juin 2026

Retrouvez un récapitulatif concernant les conférences de jeux vidéo prévues pour le mois de juin 2026, afin de ne rien louper de toutes les annonces qui nous attendent.

Depuis plusieurs années maintenant, certains éditeurs et marques emblématiques de l'industrie vidéoludique donnent rendez-vous aux joueurs et aux joueuses au mois de juin pour diverses conférences. Durant ces événements, qui auront lieu durant tout un week-end en juin 2026, diverses annonces seront faites.

Étant donné que de nombreuses conférences sont prévues, il est assez difficile de se souvenir de la date et de l'heure à partir de laquelle il sera possible de les suivre. Ainsi, afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous avons préparé un récapitulatif concernant toutes les conférences jeux vidéo du mois de juin 2026, dans lequel nous vous précisons les dates et les heures desdits événements.

Le programme complet des conférences jeux vidéo de juin 2026

Comme vous le savez probablement déjà, le 2 juin 2026, nous aurons le droit à un State of Play, dont la durée devrait être de 60 minutes environ. Par la suite, c'est le Summer Game Fest 2026 qui prendra la relève, et ce, dès le 5 juin prochain. Dans les jours suivants, d'autres conférences, dont le Future Game Show Summer Showcase et le Xbox Games Showcase, auront lieu. Mais, sans plus attendre, voici un résumé à propos de toutes les conférences jeux vidéo de juin 2026 avec leur date et heure de diffusion :

Conférence Date Heures de diffusion (Paris) State of Play 2 juin 23 heures Latin American Games Showcase 4 juin 23 heures Women-Led Games 5 juin 1 heures (matin) Summer Game Fest 5 juin 23 heures Day of the Devs 6 juin 1 heures (matin) Southeast Asian Games Showcase 6 juin 17 heures Wholesome Direct 6 juin 18 heures Story Rich Showcase 6 juin 19 heures Future Games Show Summer Showcase 6 juin 21 heures Xbox Games Showcase 7 juin 19 heures PC Gaming Show 7 juin 21 heures

Ces conférences offriront de belles annonces à la communauté, autant du côté des jeux indépendants que des grosses productions. Comme toujours, tout se passera sur Twitch et sur YouTube.

À quoi pouvons-nous nous attendre durant ces conférences jeux vidéo de juin 2026 ?

En ce qui concerne les annonces, nous pouvons, comme toujours, nous attendre à quelques « World Premieres ». Évidemment, les studios de développement et éditeurs profiteront de ces conférences jeux vidéo de juin 2026 pour dévoiler de nouvelles informations et de nouveaux trailers concernant des jeux déjà révélés. Soulignons que Troy Baker (The Last of Us, Death Stranding) et Alix Wilton Regan (Cyberpunk 2077, Tomb Raider: Legacy of Atlantis) présenteront le Futur Games Show Summer Showcase de juin 2026.

We are thrilled to announce that @TroyBakerVA (The Last of Us, Death Stranding, Indiana Jones and the Great Circle) and Alix Wilton Regan (Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Cyberpunk 2077, Dragon Age: Inquisition) will be presenting the Future Games Show Summer Showcase on June 6!… pic.twitter.com/LTZecQ7nno — FutureGamesShow (@FutureGamesShow) May 18, 2026

Quoi qu'il en soit, plusieurs jours excitants nous attendent au début du mois de juin 2026, et vous allez pouvoir compter sur GAMEWAVE pour relayer l'actualité et vous tenir informés.