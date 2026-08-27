Le nouveau fauteuil gaming Spider-Man de Secretlab arrive au meilleur moment

Dans le cadre de sa collaboration Secretlab x Marvel, la marque dévoile une nouvelle édition de son fauteuil gaming aux couleurs de Spider-Man, quelques semaines après le retour du héros au cinéma dans Spider-Man: Brand New Day.

Secretlab continue d'étoffer sa collection dédiée aux grandes licences de la pop culture. Après avoir notamment célébré les 30 ans de Pokémon et fait revenir Naruto Shippuden dans une collection gaming, la marque s'attaque cette fois à l'un des personnages les plus populaires de Marvel. Le nouveau Secretlab TITAN Evo Marvel Spider-Man Edition inaugure ainsi la collaboration entre Secretlab et Marvel.

Et le calendrier tombe plutôt bien. Spider-Man: Brand New Day est sorti dans les salles françaises le 29 juillet 2026, marquant le retour de Tom Holland dans le costume de Peter Parker. Le nouveau fauteuil arrive donc alors que le personnage est à nouveau particulièrement présent dans l'actualité.

Un fauteuil Secretlab aux couleurs de Spider-Man

Pour cette nouvelle édition, Secretlab reprend sa TITAN Evo et lui applique une identité visuelle entièrement dédiée au Tisseur. Le rouge et le noir dominent le fauteuil, tandis que plusieurs détails rappellent directement le costume emblématique de Spider-Man.

Le symbole de l'araignée occupe notamment une place importante sur le dossier, tandis que le revêtement intègre différents motifs inspirés des toiles du héros. Les éléments noirs présents sur les côtés et à la base de l'assise font quant à eux référence au symbiote et au célèbre costume noir de Spider-Man.

Cette édition utilise par ailleurs le SoftWeave Plus, le revêtement textile de Secretlab. Des lignes inspirées des toiles sont directement intégrées au dossier, avec un travail sur les coutures destiné à rappeler l'univers du personnage. Secretlab conserve ainsi la base de sa TITAN Evo tout en lui donnant une identité visuelle propre à cette édition.











Secretlab x Marvel démarre avec Spider-Man

Cette TITAN Evo marque surtout le début de la collaboration entre Secretlab et Marvel. Il s'agit de la première chaise issue de ce partenariat, avec Spider-Man choisi pour inaugurer la collection. Un choix qui intervient alors que le héros vient justement de retrouver le devant de la scène avec « Brand New Day ».

Secretlab présente cette édition comme un hommage aux différentes incarnations du personnage et au Spider-Verse. Le fabricant met notamment en avant son héritage, avec les motifs de toile sur le dossier et les éléments inspirés du symbiote qui viennent compléter le design.

Le choix de Spider-Man n'est donc pas vraiment surprenant. Le personnage reste l'un des héros Marvel les plus identifiables, et son actualité récente au cinéma offre à Secretlab un contexte particulièrement favorable pour lancer cette première collaboration. La marque profite par ailleurs d'une période chargée pour Marvel, avec « Avengers: Doomsday » attendu dans les salles françaises le 16 décembre 2026.

Prix et disponibilité

Le Secretlab TITAN Evo Marvel Spider-Man Edition est déjà proposé en pré-commande sur le site officiel de Secretlab. Si le tarif dépend effectivement de la configuration choisie, notamment de la taille et les accessoires annexes voulus, il faut compter un minimum de 644 € pour son acquisition.