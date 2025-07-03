Sony promet une « énorme » mise à jour pour la PS5 Pro en 2026, qu'est-ce que cela va changer ?

Lors d'un récent entretien, Marc Cerny (architecte de la PS5) a confirmé l'arrivée d'une mise à jour majeure pour la PS5 Pro en 2026. Celle-ci est pensée pour améliorer les performances de la console, mais aussi pour préparer l'avenir de la firme.
L'année 2026 s'annonce déjà très prometteuse pour tous les possesseurs de PS5 Pro
. En mars 2025, Sony confirmait que la console bénéficierait d'un véritable boost graphique l'an prochain
grâce à une importante mise à jour. Interrogé à ce sujet par le média Tom's Guide
, Marc Cerny a expliqué en quoi cette mise à jour allait transformer la console et préparer Sony pour le lancement de la PS6 dans les années à venir.
Le déploiement d'une nouvelle technologie développée par AMD pour améliorer les graphismes de la PS5 Pro
Actuellement, la PS5 Pro est équipée de la technologie de mise à l'échelle PSSR.
Celle-ci repose sur un algorithme de mise à l'échelle qui utilise l'IA pour analyser chaque pixel. Puis il ajoute une multitude de détails pour améliorer simultanément les performances et la qualité des jeux à l'écran. Mais une fois que la mise à jour de 2026 sera active, le PSSR sera remplacé par le FSR 4, une technologie plus performante et co-développée par AMD.
S'il repose sur le même principe d'upscaling, le FSR 4 possède un algorithme plus avancé et améliorera de manière significative les performances des jeux.
Marc Cerny mentionne notamment des taux de rafraichissement plus importants et une meilleure qualité d'image. Il n'y aura plus de perte de texture, les images seront plus lisses et le processeur de la console sera moins sollicité.
Dans les faits, cela signifie que les jeux optimisés pour la PS5 Pro auront des graphismes aussi beaux que ceux proposés sur des versions PC
équivalentes.
Un nouvel outil intégré aux kits de développement des futures consoles de Sony
Toujours d'après Marc Cerny, cette nouvelle technologie sera un « remplacement direct » du PSSR qui ne concernera pas uniquement la PS5 Pro. Plus facile à intégrer pour les développeurs de jeux, elle sera étendue à plus de titres dans les mois à venir. Mais elle sera également présente dans les kits de conception des consoles de demain. Il y a donc de fortes chances de voir cette nouvelle technologie dans la PS6. Mais pour confirmer cette information, il faut désormais attendre une annonce officielle.
En attendant, aucune date n'a été communiquée concernant le déploiement de cette mise à jour majeure
pour la PS5 Pro.
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