Sony promet une « énorme » mise à jour pour la PS5 Pro en 2026, qu'est-ce que cela va changer ?



le 03 juillet 2025 à 16h37 Publié par Justine Manchuelle le 03 juillet 2025 à 16h37

Lors d'un récent entretien, Marc Cerny (architecte de la PS5) a confirmé l'arrivée d'une mise à jour majeure pour la PS5 Pro en 2026. Celle-ci est pensée pour améliorer les performances de la console, mais aussi pour préparer l'avenir de la firme.