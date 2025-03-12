Sony annonce une mise à jour majeure pour les joueurs PS5 Pro

Si vous possédez la PS5 Pro, sachez que Sony vous réserve une belle surprise développée par un géant de l'informatique. Mais il faudra être patient pour la découvrir.
Pensée pour proposer une expérience de jeu en 4K et 120 FPS sur les appareils compatibles et avec des configurations adaptées, la PS5 Pro est idéale pour les joueurs recherchant les graphismes les plus saisissants possibles. D'ailleurs, certains titres sont optimisés pour cette version améliorée de la console, comme Alan Wake II, Final Fantasy VII Rebirth
, Marvel's Spider-Man 2 ou Star Wars Outlaws
.
Régulièrement, Sony publie des mises à jour pour ses deux consoles afin de corriger des bugs ou d'améliorer les performances techniques. Mais le constructeur japonais vient de confirmer le déploiement d'un véritable boost graphique pour la PS5 Pro.
Les graphismes améliorés sur la PS5 Pro grâce à AMD
Depuis 2023, Sony travaille avec AMD, entreprise bien connue des joueurs PC pour ses cartes graphiques et pour sa technologie FSR 4. La collaboration en question était connue de la communauté sous le nom de Project Amethyst
, mais son but n'était pas encore connu. Le 12 mars, Mark Cerny (concepteur en chef chez PlayStation) a partagé quelques informations sur cette collaboration et sur son ambition première : obtenir une qualité d'image encore jamais atteinte sur console.
Baptisée PSSR, cette innovation est déjà présente dans la console et transforme des images en 720p en un rendu 4K. Mais grâce à cette mise à jour, elle offrira des résultats similaires à la technologie d'upscaling FSR 4 imaginée par AMD
. Mark Cerny explique que « cette technologie servira au-delà du seul univers PlayStation. L'objectif à plus long terme est de travailler ensemble pour créer une architecture hardware plus idéale pour l'apprentissage automatique, capable de traiter les réseaux neuronaux nécessaires aux graphismes des jeux.
»
En effet, elle pourrait faciliter la migration du code des jeux entre plusieurs plateformes et même intégrer la PS6
, qui est déjà en développement. Néanmoins, les joueurs devront patienter jusqu'en 2026
pour découvrir cette qualité d'image améliorée sur leur PS5 Pro.
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