Sony annonce une mise à jour majeure pour les joueurs PS5 Pro



le 12 mars 2025 à 12h55 Publié par Justine Manchuelle le 12 mars 2025 à 12h55

Si vous possédez la PS5 Pro, sachez que Sony vous réserve une belle surprise développée par un géant de l'informatique. Mais il faudra être patient pour la découvrir.