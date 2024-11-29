Sélection simulation de Noël : Les meilleurs accessoires gaming Thrustmaster

Les jeux de simulation, qu'il s'agisse de construction, de maintenance, d'aviation ou, plus récemment, d'agriculture avec Farming Simulator, connaissent un succès grandissant. Pour vous aider à appréhender au mieux ces activités exigeantes, des fabricants comme Thrustmaster proposent une large gamme de périphériques aux technologies variées. À l'occasion de Noël, voici une sélection spécialement conçue pour les novices dans ce domaine.
Bien que les jeux de simulation de vie puissent sembler plus limités qu'il n'y paraît, ils bénéficient d'une communauté de fans passionnés qui suivent avec enthousiasme les nouveautés. Ces titres continuent de gagner en popularité
, rivalisant parfois avec les grands noms du genre. Cependant, en plus de demander une certaine implication, ils nécessitent parfois un matériel onéreux.Thrustmaster
, reconnu pour son expertise dans la création d'accessoires haut de gamme, propose également des solutions adaptées aux budgets plus modestes ou aux joueurs débutants
. Dans cet article, nous avons collaboré avec eux pour vous présenter les meilleures références pour débuter dans la simulation avec Thrustmaster.
HEART CONTROLLER - Adieu le joycon drift
Pour s'éviter la multiplication de périphériques, Thrustmaster
a d'abord opté pour une manette modulable. Celle-ci propose quatre zones distinctes, permettant aux joueurs de personnaliser leur expérience
grâce à des modules interchangeables, y compris la possibilité d'ajouter un volant à la manette. Une solution ingénieuse, mais qui reste relativement coûteuse.
C'est dans ce contexte que Thrustmaster
met en avant son nouveau périphérique : la HEART CONTROLLER
. Cette manette introduit la technologie innovante « Hall Effect »
, qui utilise le magnétisme pour prévenir le redouté « joycon drift », un problème courant où le joystick s'active involontairement après de nombreuses heures d'utilisation.
Positionnée comme une manette d'entrée de gamme par le constructeur, la HEART CONTROLLER
ne bénéficie pas de la modularité de l'ESWAP. Cependant, elle intègre des technologies suffisamment performantes
pour rivaliser avec les manettes de référence du marché.
Bien que nous n'ayons pas testé la HEART CONTROLLER, vous pouvez retrouver plus d'informations sur la manette ESWAP PRO dans notre article ESWAP X PRO CONTROLLER : Test de la manette Thrustmaster
.
T.FLIGHT HOTAS MFS2024
Nous entrons ici dans ce qui constitue le cœur de l'expertise de Thrustmaster
: les joysticks et les volants. Le constructeur s'attache à exploiter pleinement les technologies existantes, tout en s'inspirant des jeux phares du moment pour concevoir des produits minutieusement étudiés. En ce qui concerne les joysticks, il n'est pas rare de voir des collaborations prestigieuses avec des compagnies aériennes renommées, comme Airbus ou Boeing
. Contre toute attente, ces produits ne sont pas forcément inaccessibles, et certains sont même disponibles en packs modulaires
, permettant aux utilisateurs de s'équiper progressivement.
Dans une démarche visant à rendre ses périphériques plus abordables, et à l'occasion de la sortie récente de Microsoft Flight Simulator 2024, Thrustmaster
innove avec un joystick spécialement conçu pour ce titre. Estampillé MFS 2024
, ce modèle « tout-en-un » intègre également les commandes de volets et de gaz. Il se distingue par sa modularité
: chaque partie peut être repositionnée selon vos préférences, vous offrant une expérience de jeu personnalisée et parfaitement adaptée à vos besoins.
Bien que nous n'ayons pas testé le T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition, vous pouvez retrouver plus d'informations ainsi que notre expérience avec les produits Thrustmaster dans notre article Sidestick Airbus édition : Test du joystick Thrustmaster
.
T128 - l'entrée du retour de force dans un volant
Sans surprise et comme énoncé juste avant, nous entrons ici dans ce qui constitue une autre facette emblématique de l'expertise de Thrustmaster
: les volants dédiés à la simulation automobile. Le constructeur excelle dans l'art de combiner des technologies de pointe et des designs inspirés des sensations réelles de conduite pour offrir une immersion incomparable. Parmi ces produits, le volant T128
se positionne comme une option idéale pour les novices et les joueurs à la recherche d'un excellent rapport qualité-prix.
Notez qu'il ne s'agit pas réellement du volant le moins cher de la marque, mais nous l'avons choisi, car il est conçu pour répondre aux besoins des amateurs de simulation, le T128 se distingue par son système de retour de force hybride
, qui restitue avec précision les vibrations et les sensations de la route. Compact et ergonomique, il s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace de jeu. Livré avec des pédales progressives pour un contrôle plus naturel de l'accélération et du freinage, ce modèle offre une expérience immersive et intuitive.
Bien que nous n'ayons pas testé le T128, vous pouvez retrouver plus d'informations ainsi que notre expérience avec les produits Thrustmaster dans notre article Test du volant Thrustmaster T248
.
Farmstick - pour optimiser les récoltes
Comme évoqué en préambule, pour les amateurs d'activités rurales, Farming Simulator
s'impose comme une licence incontournable de la simulation immersive. Toujours attendue avec ferveur, cette série ne cesse d'offrir un contenu inédit et toujours plus fidèle aux réalités agricoles qu'elle s'efforce de reproduire. Sans surprise, la sortie de Farming Simulator 2025 le 12 novembre 2024
a été accueillie avec enthousiasme, affichant d'excellentes critiques sur Steam et une réception chaleureuse tant des joueurs vétérans que des novices.
Dans cette quête d'immersion totale dans des univers parfois méconnus, Thrustmaster
met son expertise au service des joueurs en proposant un joystick spécialement conçu pour les engins agricoles, habilement baptisé « Farmstick »
.
Le SimTask Farmstick
est un joystick pensé pour la simulation agricole et le maniement de machines lourdes, directement inspiré des commandes des tracteurs haut de gamme. Doté d'une ergonomie ambidextre
, il intègre 33 boutons programmables
, un mini-stick, une molette et une gâchette, offrant un contrôle adapté dans Farming Simulator 22. Grâce à la technologie magnétique H.E.A.R.T et une compatibilité Plug & Play, il garantit une expérience intuitive et personnalisable, tout en s'intégrant parfaitement à l'écosystème Thrustmaster, notamment en combinaison avec les volants T128 ou T248
.
Stream 100 - la maîtrise du son
Le Stream 100 détonne légèrement dans le cadre de cet article puisqu'il s'agit d'un produit signé Hercules. Cependant, il répond parfaitement au besoin identifié avec Thrustmaster
qui est d'offrir un contrôle audio à la volée et une interface visuelle rapide pour ajuster les sons ambiants selon vos préférences, en jeu comme en stream.
Ce contrôleur audio compact et intuitif est avant tout conçu pour les streamers et créateurs de contenu. Il permet de garder un contrôle permanent
sur le mixage audio en temps réel, avec des réglages rapides du volume du micro, des sources audio ou des effets sonores durant vos diffusions en direct.Pratiquement Plug-and-Play
, bien qu'une configuration initiale soit nécessaire pour définir les sources souhaitées, le Stream 100 s'appuie sur une connectivité USB
, assurant une compatibilité avec toutes les configurations modernes. Performant, accessible et parfaitement adapté aux budgets maîtrisés, il s'impose comme un outil essentiel pour améliorer la qualité de vos streams.
En Bref... et les liens d'achats
Que vous soyez adepte de Thrustmaster
ou simple curieux cherchant à optimiser votre configuration, que ce soit pour améliorer un setup gaming ou offrir une expérience de jeu idéale
, nos recommandations sont là pour vous aider. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter nos tests complets sur GAMEWAVE
, couvrant tous les constructeurs.
Voici les liens et prix des périphériques présentés dans cet article. Bonnes fêtes et bon shopping :
commentaire (0)