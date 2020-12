Unboxing

La manette ESWAP X PRO CONTROLLER

2 Joysticks convexes (2 concaves sur la manette)

1 sacoche de transport

1 câble de connexion USB-C 3.0

1 mini tournevis

Le châssis

Revêtement

Gâchettes

Boutons arrières

Modules avant

Les joysticks

Sons et modifications

Logiciel

Modules et SAV

ESWAP X GREEN COLOR PACK et ESWAP X BLUE COLOR PACK

n'en est pas à son coup d'essai concernant les manettes professionnelles et modulaires. Il s'agit ici de la deuxième du genre et. Une compatibilité est ainsi assurée surLe packaging réalisé parest vraiment maîtrisé pour un retrait précis du périphérique tout en ayant un retour professionnel. Nous y retrouvons :Assez classique en apparence, laest une manette qui tire sa force des modules de modification qui la rendent atypique. Nous pouvons noter qu'elle est plus volumineuse que la nouvelle manettepour un poids légèrement supérieur. La répartition de ce dernier est adéquate, bien que l'on puisse sentirau niveau des poignées. Ce point n'est pas réellement impactant lors d'une utilisation prolongée de laCôté revêtement, oublions l'aspect granuleux de lapour revenir sur un plastique lisse. Nous verrons par la suite que certains packs de modules dédiés, dont l'achat n'est pas compris et facultatif, permettront de mettre la main surpour éviter de voir les mains glisser dessus tout en renforçant le maintien. Le rendu en main, et ce, quelle que soit la durée d'utilisation.Imposantes et équipées deou composants différents de la normale, il faudra un certain temps aux habitués de la manettepour s'adapter à celle-ci. Les gâchettes arrière disposent de deux modes d'activation à l'aide d'unsitué au dos de la manette et destiné à réduire la course de. Cette fonctionnalité est idéale pouroù la course totale ferait perdre en réactivité. A contrario, la laisser à 100 % permet de maitriser la pression ou jauger les sauts, par exemple.Lors de l'utilisation duil faut prendre en compte que les gâchettes sont bien plus hautes et offrent une prise en main différente. Ces dernières ont une courbure ainsi qu'un revêtement agréable afin de pallier leur taille. Pour finir, il est possible deà l'aide d'un tournevis et même changer de couleurs selon levoulu.Concernant les gâchettes avant, elles restent globalement identiques à celles d'une manette classique. Cependant, ces dernières sont équipées de switchs légèrement plus. Le rendu sonore peut rapidement devenir une gêne si vous souhaitez utiliser la manette dans une pièce où quelqu'un a besoin de se concentrer sur un fond sonore ou dort tout simplement.Il s'agit d'un aspect souvent mis en avant par les constructeurs pour permettre d'l'expérience de jeu de chaque utilisateur. De plus, la manette se voulant compétitive, les quatre boutons arrière ne servent qu'à ladéjà présentes sur la manette et ne servent pas à en rajouter.Pour la manettele choix s'est porté sur des boutons ronds et creux afin d'être enclenchés facilement avec. L'avantage d'un principe comme celui-ci,, est qu'il n'enlève pas le confort d'utilisation à ceux qui ne s'en servent pas. Si la forme est à l'appréciation de chacun, on note l'effort d'intégration fantôme des boutons parLa mise en avant du produit se fait expressément sur les fameux modules interchangeables à tout moment. Si le conceptet qu'il se montre efficace en utilisation réelle, il reste également limité à l'aspect esthétique du produit. Les modules se retirent et s'ajoutent à tout moment et sont magnétiques. Ils gardent toutefois l'assignation initiale lors du lancement d'un jeu., si vous changez le Joystick permettant de se diriger, où que vous le mettiez, il continuera à servir pour le déplacement tant que vous n'avez pas. Il faudra également avoir tous les slots remplis pour pouvoir utiliser la manette. Pour finir, les boutonsne sont pas modulables, mais disposent de switchs «» performants et agréables à l'utilisation bien que légèrement bruyants.L'intérêt d'un tel produit restea pour but de créer un écosystème à l'égal de celui proposé par, en donnant la possibilité aux utilisateurs d'avoir la manette aux couleurs et formes qu'ils désirent. Nous reviendrons plus tard sur l'ensemble des packs de modules disponibles avec le contrôleurBien que la personnalisation et le placement des différents modules soient limités, ils n'en restent pas moinset parfois. Vous voulez changer la couleur d'un joystick en pleine partie ? Vous pouvez ! Il en va de même si vous souhaitez changer de place l'un d'entre eux pour pallier une volonté ou simplement un problème. De plus, c'est un atout non négligeable pour lepuisque vous pouvez facilement rachetersur le site et à un. Enfin un périphérique qui vouslorsque seulement un élément est défaillant.Points forts et essentiels de toutes les manettes, les joysticks se doivent d'apporter une. Aucun problème côtépuisqu'ils sont équipés de modules performants et compétitifs. Le gyroscope fonctionne à merveille pour des joysticks précis et agréables. Équipés de la nouvelle génération (S5 NXG), le constructeur annonce que les joueurs pourront profiter d’une(+33 %), d’une précision de(+66 %) ou encore d’une(+100 %).Bien qu'il soit difficile de vérifier avec exactitude les données proposées par, la qualité de rendu et d'utilisation desparle d'elle-même., d'autant plus si vous avez l'habitude d'utiliser unestandard.La dernière partie de la manette se situe entre les poignées. C'est ici que l'on retrouveafin de brancher votre casque, mais également pour contrôler de volume. Les boutons P1 et P2 permettent de changer à tout moment de profil selon ceux préenregistrés depuis le logiciel.Comme toutes les manettes compétitives, la dernière-née de chezse devait d'être dotée d'un logiciel digne. C'est égalementdes joueurs qui souhaitent personnaliser leur manette selon la convenance et les volontés., le logiciel peut paraître assez flou et peu utile tant lesCependant, lorsque l'on se penche, c'est un éventail sans fin de personnalisations qui s'offre à vous, comme le montrent les différents screens ci-dessous. Prenez le temps de vous y intéresser et faites de lavotre manette.Lors des différents tests de la manette, nous avons relevé que le vibreur dans la poignée gauche. La différence est notable, mais pas réellement appréciable lors d'Voici les différents packs de modules présents à la sortie du produit et seulement disponibles pour la version

Ensemble de modules à l’inspiration camouflage dédié au ESWAP X PRO CONTROLLER pour élargir sa zone de confort de jeu. Des modules aux formes et textures nouvelles pour repousser ses limites et élever son niveau de jeu grâce à 7 modules + 2 capuchons de mini-sticks additionnels.



ESWAP X S5 NXG MINI-STICK MODULE

Mini-stick de rechange nouvelle génération pour repartir balle neuve à la moindre perte, casse ou usure du mini-stick. Disponible au prix de 19,99 € sur le site du constructeur.



ESWAP X D4XB D-PAD MODULE

Croix directionnelle de rechange pour repartir balle neuve à la moindre perte, casse ou usure du mini-stick. Disponible au prix de 19,99 € sur le site du constructeur.



ESWAP T-CASE

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

ESWAP T-Case complète l’écosystème et permet à tous les joueurs de transporter sans risque leur manette et modules en toute circonstance. Disponible au prix depour toutes les manettes qu'il s'agisse deIl est également possible de choisir les éléments de la manette séparément et sur le site dans le but deou abimés.