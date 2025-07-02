Sakamoto Days : Tome 18, affrontements explosifs et révélations décisives

Les mangas suivent leur cours de parution dans nos librairies avec un rythme de publication, plus ou moins, régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 18 de Sakamoto Days est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Synopsis et avis du tome 18





Synopsis



Avis



Où et à quel prix ?

Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé «».a réussi l'exploit de devenir un, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper parqui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids.est, aujourd'hui, le patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé ressurgit sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.Gaku, gravement blessé, active son mode « speedrun » pour en finir rapidement avec le. Pendant ce temps, dans les sombres sous-sols du musée, Slur se retrouve nez à nez avec Asaki, son rival juré et actuel président de la FJA. De son côté, Sakamoto, lancé à leur rencontre, est stoppé net par Haruma et Kumanomi.avant de repartir en urgence à la poursuite de Slur.Entre combats violents et confrontations décisives,Le déferlement de violence atteint son apogée, au point que Sakamoto en vient presque à quitter le centre de l'attention., principaux comme secondaires, alliés comme adversaires. Ce tome dévoile ainsi des facettes et des styles de combat jusqu'ici inconnus, avec notamment Nagumo, qui ne cesse de nous surprendre, ou encore Shin, dont la progression est remarquable malgré ses faiblesses initiales.Un volume riche en rebondissements,, nous permettant de mieux comprendre pourquoi ces assassins occupent des positions aussi importantes dans leur hiérarchie.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, dix-huit tomes sont disponibles àPour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site