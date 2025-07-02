Sakamoto Days : Tome 18, affrontements explosifs et révélations décisives

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 02 juillet 2025 à 09h00
Les mangas suivent leur cours de parution dans nos librairies avec un rythme de publication, plus ou moins, régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 18 de Sakamoto Days est disponible à l'achat.
Sakamoto Days : Tome 18, affrontements explosifs et révélations décisives

Résumé de l'histoire

Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga Sakamoto Days, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé « Manga : Sakamoto Days, avis et découverte ».

Intro sakamoto
Taro Sakamoto a réussi l'exploit de devenir un assassin légendaire, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper par un sentiment tout aussi nouveau que légendaire qui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids. Sakamoto est, aujourd'hui, le patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé ressurgit sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service… 

Synopsis et avis du tome 18

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Sakamoto Days, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
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Synopsis

Gaku, gravement blessé, active son mode « speedrun » pour en finir rapidement avec le duel mortel qui l'oppose à Nagumo. Pendant ce temps, dans les sombres sous-sols du musée, Slur se retrouve nez à nez avec Asaki, son rival juré et actuel président de la FJA. De son côté, Sakamoto, lancé à leur rencontre, est stoppé net par Haruma et Kumanomi. Il charge alors Shin et Shishiba de protéger ses arrières avant de repartir en urgence à la poursuite de Slur.

Entre combats violents et confrontations décisives, l'action atteint son paroxysme dans une ambiance sous haute tension.

Avis

Le déferlement de violence atteint son apogée, au point que Sakamoto en vient presque à quitter le centre de l'attention. L'accent est désormais mis sur les personnages qui gravitent autour de lui, principaux comme secondaires, alliés comme adversaires. Ce tome dévoile ainsi des facettes et des styles de combat jusqu'ici inconnus, avec notamment Nagumo, qui ne cesse de nous surprendre, ou encore Shin, dont la progression est remarquable malgré ses faiblesses initiales.

Un volume riche en rebondissements, capable de jongler habilement entre une intrigue qui avance subtilement et des affrontements intenses très attendus, nous permettant de mieux comprendre pourquoi ces assassins occupent des positions aussi importantes dans leur hiérarchie.

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Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, dix-huit tomes sont disponibles à un prix individuel de 6,90 €

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Pour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Sakamoto Days, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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