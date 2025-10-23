Roblox et Fortnite responsables de la disparition progressive des exclusivités Xbox ?

Dans une récente interview, la directrice de Xbox est revenue sur la notion d'exclusivités Xbox et leur avenir dans l'industrie du jeu vidéo. Or, celle-ci a un avis étonnant sur la question, appuyé par le succès de certains titres disponibles sur plusieurs supports.
Pendant de nombreuses années, la guerre des consoles a divisé la communauté à grands renforts d'innovations technologiques et d'exclusivités. Que ce soit chez Sony, chez Microsoft ou chez Nintendo, chaque constructeur a tenté de grapiller des parts de marché avec des titres disponibles uniquement sur ses consoles. Chez Xbox, des franchises comme Halo, Gears of War, Starfield ou encore Forza ont toujours été associées avec les consoles à la croix verte
.
Mais depuis quelques années, certaines franchises pensées exclusivement pour Microsoft se sont invitées chez la concurrence comme Sea of Thieves
ou Indiana Jones et le Cercle ancien. Si ce choix s'est avéré gagnant, il pose la question de l'avenir des exclusivités sur les prochaines consoles Xbox.
Le principe d'exclusivité : une idée « désuète » d'après la directrice de Xbox
Récemment interrogée à ce sujet
, Sarah Bond (présidente de Xbox) a rappelé que certains des plus grands succès du jeu vidéo sont disponibles sur de nombreux supports.
D'ailleurs, elle cite comme exemple des références prisées des jeunes joueurs comme des adultes, à l'image de Call of Duty, de Minecraft, de Fortnite
ou encore de Roblox
. Or, tous ces jeux ont comme point commun de proposer une expérience accessible à tous et cross-platform
.
C'est vraiment ce qui anime la communauté du jeu vidéo. C'est là que les gens se rassemblent et vivent des expériences, et l'idée de se limiter à une seule boutique ou à un seul appareil est désuète pour la plupart des gens. On veut pouvoir jouer avec ses amis où qu'ils soient, quel que soit leur appareil.
Mais derrière ces déclarations se cache aussi une autre réalité de Xbox : celle d'offrir à la communauté un service de jeu plutôt qu'une véritable plateforme
avec ses exclusivités.
Miser sur la diversité des supports, mais à quel prix pour les emblèmes historiques de la firme ?
Aujourd'hui, Xbox utilise toujours une forme d'exclusivité partielle
avec l'accès Day One aux sorties les plus récentes via l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate. La disponibilité temporaire sur les consoles de Microsoft est également d'actualité, mais elle permet aussi de faire découvrir à un plus large public des jeux qu'ils boudaient jusqu'alors.
Mais si la concurrence amène progressivement ses jeux dans le catalogue Xbox, l'exclusivité totale reste un argument majeur.
De nombreux joueurs ont ainsi acheté la PS5 pour jouer à des titres comme God of War: Ragnarok, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ou plus récemment Ghost of Yotei
.
Nintendo applique également cette stratégie avec les jeux Mario ou Pokémon. Mais est-ce que renoncer totalement à la notion d'exclusivité sera un pari gagnant pour Xbox ? ll est encore trop tôt pour le dire…
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