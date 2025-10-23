Roblox et Fortnite responsables de la disparition progressive des exclusivités Xbox ?



le 23 octobre 2025 à 14h49 Publié par Justine Manchuelle le 23 octobre 2025 à 14h49

Dans une récente interview, la directrice de Xbox est revenue sur la notion d'exclusivités Xbox et leur avenir dans l'industrie du jeu vidéo. Or, celle-ci a un avis étonnant sur la question, appuyé par le succès de certains titres disponibles sur plusieurs supports.