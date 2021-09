Revolution X : NACON dévoile sa nouvelle manette filaire

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Si vous suivez l'évolution des produits, impossible de passer à côté leur volonté d'amélioration, dans le but de les rendre toujours plus performants. C'est ainsi que sont nées de nombreuses manettes, à l'image de la Pro Compact adaptée aux petites mains et adorateurs de périphériques réduits, la Revolution Pro Controller 3 adaptée aux joueurs plus polyvalents et en recherche de sensations ou, pour les plus passionnés, la NACON Revolution Unlimited . Il n'est donc pas étonnant de voir une nouvelle manette faire son apparition, surtout après la sortie des consoles de nouvelle génération.Comme à son habitude,profite de son expertise ainsi que de l'ensemble des retours pour proposer une manette adaptée. C'est ainsi qu'est née laqui cible en priorité les joueurs compétitifs Xbox Series, Xbox One et PC. Pour pousser encore plus son étude, le constructeur annonce avoir eu un long travail de développement en collaboration avec Microsoft. Enfin,conserve un logiciel dédié pour une personnalisation poussée et maîtrisée. Ce dernier est disponible directement depuis le Microsoft Store.Il est important de noter que laest une manette filaire officielle et dédiée à la compétition sur Xbox. On y retrouve ainsi l'essentiel pour profiter pleinement de vos jeux sans amputer le confort des manettes classiques en gardant une prise casque, le nouveau bouton share, mais aussi des gâchettes avec le retour haptique. Les fameux boutons de raccourcis à l'arrière de la manette, avec une ergonomie repensée, sont également présents.On ne change pas une équipe qui gagne, il sera donc aussi possible de modifier les têtes de joysticks, convexes ou concaves, mais également le poids que l'on souhaite appliquer aux poignées ou à la manette en général. À cela vient s'ajouter son câble détachable de 3 mètres (USB-C) le tout finement étudié pour entrer dans une sacoche incluse optimisée et rendant le périphérique nomade.Pour finir, laest équipée de la technologiepour une précision audio multidimensionnelle. Pour en profiter, rien de plus simple, il suffit de brancher votre manetteà votre console ou à votre PC afin de rendre disponible la puissance du, à condition d'installer en amont l'application et de disposer d'un casque stéréo.Lanouvelle manette signée, sortira le 13 octobre en Europe pour un prix public conseillé de 109,90 euros. En attendant, il est toujours possible de la précommander sur le site du constructeur.