Dans l'optique de toujours proposer un matériel évolutif, mais aussi à l'écoute des joueurs, Nacon en profite pour faire évoluer l'une de ses gammes cultes de manettes. Nous avons ainsi pu mettre la main sur la Révolution Pro Controller 3 dont voici notre avis.

Caractéristiques

Un Packaging simplifié



Un châssis classique, mais efficace



Des raccourcis supplémentaires



Personnalisation et poids



Les différences avec la Revolution Pro Controller 2



PS4 ou PC, même combat



Comparaison rapide

Poids manette PS4 : 217 grammes.

: 217 grammes. Poids manette Xbox One : 284 grammes avec piles.

: 284 grammes avec piles. Poids manette Revolution Pro Controller 3 : 234 grammes à vide (30g de moins que la Unlimited).



Un logiciel difficile à trouver, mais facile à appréhender

L'avis personnel

en USB Type-C (long. 3m)PS, SHARE, OPTIONStactile(S1/S2/S3/S4): audio et chatde vibration personnalisableset 6 poids additionnels fournis (2x10g / 2x14g / 2x16g)de transport fournieavec tous les systèmes PS4™ et PS4™Proavec les jeux PC en mode PC AdvancedBien que lasoit dans la lignée des précédentes, elle fait son apparition avec un prix nettement moins élevé puisque l'on passe. C'est ainsi une évolution notable qui permettra à un plus grand nombre de joueurs de profiter des configurations dusans pour autant se résoudre à passer sur la version Revolution Unlimited de. Le packaging reste tout de même le premier contact avec le périphérique, etconfirme son positionnement en proposant un boîtier adapté à la manette avec des emplacements précis pour le câble et les poids. On notera cependant que ces derniers ne disposent pas d'une boîte en plastique comme pour la Revolution Unlimited Tout d'abord, force est de constater que laest plus imposante qu'une manette de. C'est un point à relever puisque, pour certains joueurs, la finesse de la manette PS4 est un atout. Avec des, il sera difficile de la voir vous glisser des mains. Bien que sa structure fasse légèrement plastique en comparaison du "soft-touch" de la Revolution Unlimited il reste néanmoins agréable en main carafin d'éviter les sentiments de glisse.L'élément qui agrémente l'originalité des manettes, si l'on passe outre les joysticks asymétriques, est sans nul douteque vous trouverez au niveau des poignées. Pour rester, bien que le concept soit intéressant et permette une nouvelle approche dudit périphérique, leur position les rend facilement déclenchables et même un peu trop. En effet, si vous ne faites pas attention, il vous arrivera souventsimplement en essayant de tenir les poignets avec plus de force.Si ce point n'est pas un élément négatif pour vous, car vous savez maîtriser votre force à la perfection, alors c'est un élément-clé indispensable si vous souhaitez modifier votre façon de jouer. On notera en prime qu'ils ne peuvent être assignés qu'à des touches existantes de votre manette.Simplement pour pouvoir rendre ces manettesLane permet aucune personnalisation physique et cela se répercute sur son prix. De ce fait, vous devrez utiliser obligatoirement des joysticks concaves qui restent agréables et précis à l'utilisation. Il vous sera aussi possible de choisir d'alourdir plus ou moins chacun des côtés de votre manette selon vos volontés. Les caches démontables sont assez faciles à enlever pour un changement rapide et efficace.Comme vous le savez déjà, cette manette vient remplacer. Un des points importants à relever est le changement de prix puisque l'on gagne une trentaine d'euros dans le change. De ce fait, nous pourrions croire qu'elle arrive avec une technologie plus poussée, mais des caractéristiques en moins. Ce n'est pas le cas, il s'agit deavec en prime des(que l'on ne présente plus) pourainsi qu'une pochette de transport enfin incluse. Vous l'aurez donc compris, pour les possesseurs de lail n'est pas nécessaire d'opérer le changement. Toutefois, si vous souhaitez entrer dans la mode, elle reste un excellent produit milieu de gamme.C'est un fait, la manette se connecte à votre console ainsi qu'à votre PC de façon totalement. L'utilisation de cette dernière ne nécessite aucun logiciel et il n'est pas nécessaire d'installer quoi que ce soit.est parfait pour celles et ceux ne désirant pas la configurer et simplement s'en servir pour jouer. Ce serait toutefois dommage de ne pas profiter de la personnalisation qui reste au cœur de l'achat de cette manette afin d'améliorer votre façon de jouer et l'adapter à votre convenance. À savoir qu'il faut forcément passer par un PC pour initialiser une configuration. Le logiciel estRien n'est prévu pour votre console. Vous pouvez toujours modifier les profils s'ils ont étéConcernant les fonctionnalités sur PS4, elles sont toutes identiques à la manette PS4 classique. Vous retrouvez d'ailleurs la prise jack 3.5 afin de brancher micro et casque pour jouer sur votre console.reproduisent exactement les fonctionnalités pour lesquelles elles doivent être utilisées. Sur PC, la touche PS vous servira à ouvrir un menu vous permettant de modifier les volumes de vos applications, mais aussi de prendre des captures d'écran ou muter votre micro.Le logiciel, fourni avec la manette, demande d'être téléchargé depuis le sitepuis installé. Il n'est pas forcément rapide de trouver comment télécharger le logiciel, car il est écrit en assez petit sur le site. De plus, il vous faudra forcément créer un compte surafin de pouvoir identifier votre manette et. Tout ce remue-méninges nécessaire à l’installation du logiciel n'est ainsi pas en adéquation avec la facilité d'utilisation de la manette.Il vous faudra d'abord mettre à jour certains éléments comme. Tout est expliqué sur le logiciel pour savoir au mieux comment connecter votre manette et réaliser les opérations dans les meilleures formes. À partir d'ici, tout le système de personnalisation prend son sens.de la courbe de réponse des joysticks.de l’axe Y des joysticks.des positions gauche/droite des joysticks.de la sensibilité et de la zone morte de chaque gâchette.individuel de l’intensité des deux moteurs de vibration.personnalisable.qu'il s'agisse de modifier les points morts de chaque élément, la couleur du halo lumineux situé sur le joystick droit. Les 4 différents profils permettent aussi de pouvoir, si vos préférences changent entre chacun.Lavous permettra de rentrer dans la cour des grands à moindre coût. Bien qu'elle ne permette pas une configuration extérieure poussée, elle reste toutefois très agréable en main avec un logiciel capable d'adapter cette dernière à votre faon de jouer. Un peu plus lourde qu'une manette de PS4 et légèrement inférieure à celle d'une Xbox si vous la laissez à vide, vous trouverez facilement vos marques lors de l'utilisation de cette manette.Nous revenons tout de même sur l'optimisation des boutons de raccourcis qui demandent une gymnastique particulière à adopter afin d'optimiser leur utilisation. Lors de nos parties, il nous est souvent arrivéSon prix de sortie étant deelle se positionnera facilement pour les joueurs qui souhaitent commencer à personnaliser leur manette sans entrer dans untrop onéreux. De plus, sonpour une manette qui propose légèrement plus de contenu que celle qu'elle remplace. Elle reste toutefois un peu trop chère pour une utilisation occasionnelle ou classique de votre manette. En effet, l'intérêt de ces gammes de produits estampillésest de proposer une personnalisation plus ou moins poussée à ceux qui en demandent. Si vous souhaitez seulement obtenir une manette aux joysticks asymétriques, nous vous conseillons de regarder la gamme de périphériques juste en dessous pour un prix d'appel dequ'est la