Caractéristiques

Compatibilité : Windows/Xbox Series/Xbox One

Windows/Xbox Series/Xbox One Connexion : Filaire avec câble USB intégré

Filaire avec câble USB intégré Longueur du câble : 300 cm

300 cm Logiciel : Microsoft Store - Pro Compact

Microsoft Store - Pro Compact Prise casque : Oui

Oui Coloris : Noir ou Blanc

Noir ou Blanc Prix : 49,90 €

Châssis

Joysticks

Croix directionnelle

Gâchettes

Boutons

Logiciel

La simple dénomination commerciale de la manette suffit à comprendre le périphérique qui nous attend. Elle est annoncée commequ'une manette traditionnelle, mais il est important de revenir sur plusieurs points. Le premier étant la forme du périphérique, qui ressemble bien plus à une manette de PlayStation. Jusqu'ici tout va bien, puisque l'on connaît l'attrait depour les manettes aux formes atypiques, permettant aux joueurs de profiter de caractéristiques, jusque-là, réservées aux joueurs des consoles concurrentes. Néanmoins, les contrôleurs de PlayStation sont, de base, plus petits. On se retrouve donc ici avec unequi vient modifier l'expérience de jeu, pour les joueurs Xbox, ainsi que la préhension.Une fois cette information assimilée, laprofite d'une préhension agréable de par son ergonomie maitrisée ainsi qu'un revêtement arrière différent permettant une meilleure grip là où l'avant se contente d'être lisse. Il est difficile d'imaginer le confort de chacun sur ce périphérique, tant les prises en main et méthodes d'utilisation diffèrent selon le joueur. Cependant, après quelques minutes de jeu, la, à condition de bien s'adapter à son châssis réduit.Étonnement, et contrairement à ce que nous pouvons penser, les joysticks ne se trouvent pas rapprochés, mais plus éloignés. Pour le coup, on ne ressent pas vraiment la différence à l'utilisation. Ils sont de même taille et hauteur que ceux de la manette Series. Le gyroscope fonctionne à l'identique, tandis que les deux joysticks disposent de têtes concaves dont l'une d'un revêtement en caoutchouc alvéolé tandis que l'autre bénéficie du logoPour les nostalgiques de la croix directionnelle simple, voilà de quoi vous contenter. Elle dispose des huit axes d'utilisation. Le logiciel permet toutefois de choisir entre l'utilisation d'une croix directionnelle sur quatre ou huit axes. Agréable à l'utilisation avec un rendu un peu mou, pas de clic significatif des manettes Series. On se rapproche bien plus d'un ressenti PlayStation.Bien que la mannette soit réduite, elle n'en reste pas moins effilée et pensée pour permettre une préhension adaptée. De ce fait, les gâchettes profitent d'un profil affiné et allongé pour prendre plus de place. Elles sont ainsi bien plus allongées. Pour celles de l'avant, elles sont plus épaisses et profitent d'un clic d'appui. Ce dernier n'est d'aucune gêne à l'utilisation.Concernant les gâchettes arrière, en plus d'être plus épaisses qu'une manette classique, elles sont également incurvées et creusées dans le but d'accueillir plus facilement vos doigts. Il est possible de modifier le taux d'activation à partir du logiciel dédié.Les boutons AXYB sont plus aplatis, mais plus agrandis. L'aspect et la couleur des boutons sont agréables. A contrario des manettes Series, les symboles AXYB sont peints directement à la surface et ne bénéficient d'aucune protection (plastique, vernis, etc.).Pour le reste des boutons disponibles, ils ont exactement les mêmes méthodes de fonctionnement que sur les manettes Series.Il est appréciable de trouver un logiciel disponible à la fois sur PC et consoles via le Microsoft Store. Nous pouvons tout de même relever que le menu ne se pratique qu'à la manette, même sur Windows. N'essayez donc pas d'y faire apparaitre votre souris. Outre cela, à l'image de ce que propose, le logiciel est facile d'utilisation en permettant aux utilisateurs de régler leur manette selon leurs envies. De notre côté, lors des tests sur les différents profils, la différence n'était pas flagrante. Non-adeptes des jeux identifiés, la dissemblance se ferra à l'appréciation de chacun.