REDMAGIC 11S Pro : Le nouveau monstre du gaming mobile cache une surprise de taille

À l'approche de l'été, le marché des smartphones de jeu s'apprête à accueillir un nouveau concurrent de taille avec l'officialisation mondiale du REDMAGIC 11S Pro. Ce modèle, conçu spécifiquement pour l'e-sport et les performances de pointe, se dévoile aujourd'hui à travers ses caractéristiques techniques, ses tarifs et son calendrier de sortie européen.

Une puissance brute mais accessible

Au cœur du REDMAGIC 11S Pro se cache le processeur de nouvelle génération Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette nouvelle puce apporte une évolution notable par rapport à la génération précédente, avec un gain de puissance annoncé de 19 % pour la partie calcul et de 24 % pour l'affichage des jeux.









Par rapport au REDMAGIC 10S Pro que nous avions déjà testé, la différence devrait se faire immédiatement sentir sur les applications gourmandes. Pour épauler ce composant principal, le constructeur intègre également une puce secondaire maison baptisée RedCore R4. Son rôle est d'agir comme un assistant en gérant uniquement les petites tâches comme les vibrations ou les effets sonores, ce qui permet de libérer le cerveau principal pour éviter les ralentissements en pleine partie.

Le système AquaCore ou la fin des coups de chaud

Quand un smartphone est poussé à son maximum pendant de longues heures, il chauffe et finit par ralentir automatiquement pour se protéger. C'est ce que l'on appelle le bridage thermique, un phénomène bien connu des joueurs qui se traduit par des saccades très désagréables à l'écran.

Pour éviter cela, l'appareil introduit le système AquaCore. Contrairement au REDMAGIC 11 Air qui misait tout sur la légèreté et demandait un ventilateur externe, le 11S Pro intègre tout son équipement à l'intérieur. Il combine un mini ventilateur de 24 000 tours par minute et un circuit rempli d'un liquide spécial qui absorbe la chaleur.

Cette intégration se distingue par son esthétique et le liquide reste totalement visible à travers le dos transparent de l'appareil. Cela permet de gagner en poids et praticité face au REDMAGIC 11 Air et surtout se passer de l'achat d'un ventilateur qui, bien que performant, demande un budget supplémentaire.

Un écran ultra-fluide et une autonomie XXL

Pour l'affichage, la marque s'appuie sur une dalle de haute définition conçue par BOE et propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Derrière ce chiffre technique se cache une réalité simple puisque l'image se met à jour 144 fois par seconde, soit deux fois plus qu'un téléphone classique, offrant ainsi des mouvements d'une fluidité parfaite. L'écran se débarrasse de toute encoche et de toute perforation car le capteur photo pour les selfies est directement dissimulé sous la dalle.

Pour alimenter l'ensemble, le constructeur a opté pour une batterie imposante de 7 500 mAh. En outre et en cas de besoin, la recharge s'effectue rapidement et sans encombre grâce à une compatibilité avec la charge sans fil de 80 W.

Intelligence artificielle, tarifs et disponibilité en Europe

Le smartphone fonctionne sous l'interface REDMAGIC OS 11.5, basée sur Android 16, et intègre nativement les fonctionnalités d'assistance de Google Gemini pour accompagner les usages quotidiens ou optimiser l'organisation des tâches.

Le REDMAGIC 11S Pro devrait afficher un prix de 799 euros en Europe dans sa configuration comprenant 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Les précommandes débuteront au tout début du mois de juin tandis que la commercialisation officielle est attendue pour le 10 juin 2026.